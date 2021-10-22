أول عملية إنزال جوي مشتركة للعسكريين الروس والمصريين

نفذ مظليون روس ومصريون أول عملية مشتركة للإنزال الجوي، وذلك في إطار مناورات "حماة الصداقة 2021" التكتيكية الروسية المصرية التي تجري في مصر في الفترة بين 17 و29 من الشهر الحالي.

إقرأ المزيد

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها إن مظليين من البلدين تدربوا على إنزال جوي تكتيكي من طائرة "كاسا سي-295" تابعة لطيران النقل العسكري المصري.

وأوضح البيان أن الإنزال تم من ارتفاع أكثر من 3500 متر، وتمكن المظليون من تدمير مركز اتصالات مفترض للجماعات المسلحة غير الشرعية. وحسب البيان، فإن العسكريين الروس والمصريين قضوا من الجو على نقاط الحراسة المفترضة للمنشأة ثم قاموا بتفخيخها وتدميرها.

وذكر البيان أنه "في نهاية التمرين، أجري التدريب على قتال مباشر تخوضه وحدة مشتركة في محيط حضري، وقام خلاله مظليون روس ومصريون بمحاصرة بلدة مفترضة وتطهيرها من عناصر الجماعات المسلحة غير الشرعية".

وشاركت في التدريبات وحدة عسكرية مشتركة قوامها أكثر من 500 عسكري، بالإضافة إلى طائرات للنقل العسكري من طراز "إيل-76" تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية وطائرات "إس-130" و"كاسا سي-295" و"شينوك" تابعة لسلاح الجو المصري.

المصدر: "نوفوستي"