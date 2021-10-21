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بيع أكبر ديناصور ثلاثي القرون على الإطلاق بأكثر من 6 ملايين دولار

العلوم والتكنولوجيا

بيع أكبر ديناصور ثلاثي القرون على الإطلاق بأكثر من 6 ملايين دولار
Drouot auction house
"بيغ جون" (Big John)
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بيعت بقايا متحجرة لـ "بيغ جون"، أكبر هيكل عظمي لترايسيراتوبس اكتشفه علماء الحفريات، مقابل 5.5 مليون يورو (6.40 مليون دولار) في مزاد بباريس، الخميس 21 أكتوبر.

وقالت دار مزادات دروو، التي أجرت عملية البيع  إن السعر الإجمالي، بما في ذلك العمولات، بلغ 6.65 مليون يورو.

وجاب "بيغ جون" (Big John) أراضي ساوث داكوتا الحديثة منذ أكثر من 66 مليون سنة، وهو أكبر هيكل عظمي لديناصور ثلاثي القرون من عائلة التريسيراتوبس، يقع اكتشافه على الإطلاق، حيث يصل طوله إلى 8 أمتار.

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وقدرت دار المزادات أن الهيكل العظمي سيباع بين 1.2 و1.5 مليون يورو، عندما عرضته للبيع لأول مرة.

واكتشف العلماء أول جزء من عظامه في عام 2014، في ساوث داكوتا بالولايات المتحدة، وعثروا بعد ذلك على 60% من هيكله العظمي بما في ذلك جمجمته كاملة تقريبا. وقام بتجميعه متخصصون في إيطاليا.

وعاش "بيغ جون" خلال العصر الطباشيري الأعلى، العصر الأخير للديناصورات، وتوفي في السهول الفيضية، مدفونا في الوحل الذي أبقاه في حالة جيدة جدا.

وتشير إصابة قرن بالقرب من جمجمته إلى أنه دخل في معركة سيئة واحدة على الأقل.

تعتبر الترايسيراتوبس من أكثر الديناصورات تميزا بسبب القرون الثلاثة الموجودة على رأسها، واحد في الأنف واثنان على الجبهة، والتي تعطي الديناصور اسمه اللاتيني.

المصدر: رويترز

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