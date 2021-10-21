الروس يبتكرون أسرع جهاز في العالم للكشف عن سموم تلوّث المواد الغذائية

ابتكر الأخصائيون في جامعة الأورال الفدرالية الروسية بالتعاون مع العلماء الروس الآخرين أسرع طريقة في العالم للكشف عن مادة النيتروبنزول.

ومادة النيتروبنزول تعتبر سما شديد الخطورة قد يلوث العسل وغيره من المواد الغذائية.

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وحسب مؤلفي الدراسة التي نشرتها مجلة Food chemistry، فإن الطريقة الجديدة تتميز بدقة غير مسبوقة وقدرة فائقة على التحليل.

يذكر أن النيتروبنزول هو مركب شديد الخطورة وله تأثير قوي مسرطن ويصعب تحييده كيميائيا. وإنه يستخدم على نطاق واسع في الصناعة الكيميائية كمادة مذيبة.

وتعتبر مراقبة محتوى تلك المادة في المواد الغذائية والبيئة، حسب العلماء الروس، جزءا هاما لعملية المراقبة البيئية.

ويعد العسل أحد المواد الغذائية الأكثرعرضة للتلوث بالنيتروبنزول وذلك بسبب استخدام مبيدات الحشرات المستخدمة لحماية النحل وخلايا النحل من القراد.

وأشار العلماء إلى أن غالبية الطرق الخاصة بقياس مستوى النيتروبينزول في المواد الغذائية بحاجة إلى إجراء بحوث مختبرية طويلة. لذلك لا يمكن استخدامها للتحليل السريع خارج المختبر. وأوضح العلماء أن اختراع أجهزة تحليلية صغيرة الحجم تكتسب أهمية بالغة في الوقت الراهن.

المصدر: نوفوستي