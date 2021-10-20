أثر رماد ناتج عن ثوران بركان في كامتشاتكا يمتد لـ90 كيلومترا

امتد عمود رماد نشأ جراء ثوران بركان "كاريمسكي" في شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا لمسافة 89 كيلومترا.

أفاد بذلك فريق رد الفعل على ثوران البراكين في معهد البراكين والزلازل التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في منطقة الشرق الأقصى.

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وجاء في بيان نشره الفريق المذكور أن الثوران المعتدل لبركان "كاريمسكي" لا يزال مستمرا. وأظهرت المعلومات الواردة من الأقمار الصناعية أن الثوران تسبب في انبعاث الرماد إلى ارتفاع 4 كيلومترات فوق سطح البحر. أما أثر الرماد فيمتد لمسافة 89 كيلومترا في اتجاه الشرق وشرق الشمال من البركان.

وقال ناطق باسم الإدارة المحلية لوزارة الطوارئ الروسية إن المنطقة التي ينتشر فوقها عمود الرماد خالية من السكان ولم تسجل الإدارة سقوط الرماد على الأحياء السكنية.

يذكر أن بركان "كاريمسكي" يقع في الجزء الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا ويبعد 115 كيلومترا عن عاصمة المنطقة بتروبافلوفسك – كامتشاتسكي، ويبلغ ارتفاع البركان 1486 مترا.

المصدر: لايف