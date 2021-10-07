اختراق المايا كشف عن "جوهر الدين" في الحضارة القديمة!

حدث اختراق في المايا بعد أن حلل باحثون الطريقة التي احتفظت بها الحضارة القديمة بالوقت، وكشفوا كيف اختلطت مع "جوهر الدين".

وفتنت حضارة المايا المؤرخين وعلماء الآثار لسنوات. ويُنظر إلى جون لويد ستيفنز، وهو رحالة وعالم آثار أمريكي، إلى حد كبير على أنه أول شخص غربي يكتشف الحضارة المفقودة بين عامي 1839 و1842. وما يزال شعب المايا يعيشون اليوم في أمريكا الوسطى، لكن لم يعد عددهم قريبا من العدد نفسه الذي كان عليه خلال ذروة إمبراطورية أسلافهم القديمة - وتشير التقديرات إلى أنهم كانوا يصلون إلى 20 مليونا.

ويُقال إنه قبل ميلاد المسيح بقرون، كانت حضارة المايا ريفية تعتمد على الذرة كجزء أساسي من نظامهم الغذائي.

ولزراعة الذرة والمحاصيل الأخرى بنجاح، كان مطلوبا منهم تحديد المواسم المتغيرة. وكان هذا تحديا بشكل خاص نظرا للمناخ الاستوائي في أمريكا الوسطى، حيث يختلف ضوء النهار قليلا بين الصيف والشتاء.

واستُكشفت الطريقة التي احتفظوا بها بالوقت خلال الفيلم الوثائقي لقناة Smithsonian، "الموقع المقدس: مايا".

وفُحص العمل في مدينة تيكال القديمة، غواتيمالا، وهي واحدة من أقدم مواقع المايا. وحوالي 600 قبل الميلاد، بدأ المايا العمل في مجمع من المباني مغطاة تقريبا بأدغال كثيفة داخل المدينة، والمعروفة اليوم باسم موندو بيرديدو - العالم المفقود.

وبالنسبة للمايا، خدمت المباني غرضا مرئيا وحيويا. وكانوا يتسلقون الهرم المركزي لموندو بيرديدو عدة مرات في السنة، لمراقبة السماء باتجاه الشرق.

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ومن وجهة النظر هذه، تمكنوا من رؤية ثلاثة هياكل صغيرة، تُعرف اليوم باسم E1 وE2 وE3.

وعند النظر إليها من الهرم أثناء الانقلاب الصيفي، تشرق الشمس من خلف الهيكل، E1؛ خلال الاعتدالات يرتفع من خلف الهرم المركزي E2؛ وأثناء الانقلاب الشتوي، يظهر من خلف E3.

وبالنسبة للمايا، تميز الانقلاب الشتوي بفترة جفاف، في حين رحب الانقلاب الصيفي بأمطار غزيرة.

وقال الفيلم الوثائقي: "تقدم مواقع مثل موندو بيرديدو، معلومات دقيقة عن فترة الجفاف أو الأمطار في متناول اليد. وبالنسبة للمايا، فإن استخدام علم الفلك لتحديد الفصول ليس أسلوبا زراعيا - إنه جوهر الدين".

وفي حين أن الحضارة القديمة كانت تدرك أن الطقس كان يؤثر بشكل مباشر على محاصيلهم، يبدو أنهم نظروا إلى سبب الطقس على أنه عمل من أعمال الآلهة، وفقا للبحث.

إذن، يمكن النظر إلى الطريقة التي تتبعوا بها الطقس، على أنها شبيهة بالعبادة.

وقدمت تيكال لعلماء الآثار عددا لا يحصى من الآثار والمعلومات حول المايا. ففي عام 2017، كشفت "التكنولوجيا الرائدة" عن شيء مذهل بشأن تيكال: المباني المعروضة ليست سوى جزء صغير من المدينة.

وكما استُكشفت في الفيلم الوثائقي، قال الراوي: "في أوجها، كانت المدينة أكبر بكثير مما هو مرئي الآن. أظهرت تكنولوجيا الاستشعار عن بعد أن تيكال كانت ذات يوم جزءا من مجموعة أكبر بكثير من المدن المخبأة الآن تحت السقف الأخضر للغابة".

ويتجاوز الامتداد الهائل لمدينة تيكال وسكانها أي شيء كان يتخيله سابقا: كانت مركزا للتجارة والصناعة، مع أكثر من 100000 شخص يعيشون في أماكن قريبة.

وتراوح هؤلاء السكان ما بين العمال والخدم والمهندسين المعماريين والتجار، وصولا إلى المستويات العليا من حضارة المايا.

وكان لتيكال ملكها أو ملكتها الخاصة التي كانت تتواصل مع الآلهة نيابة عن الناس. وفي مكان ما بين القرنين الثامن والتاسع، اختفى سكان المايا بأعداد كبيرة.

وحاولت العديد من النظريات تفسير سبب تركهم للأراضي، بما في ذلك الاكتظاظ السكاني والتدهور البيئي والحرب وتحول طرق التجارة، والجفاف الممتد.

المصدر: إكسبريس