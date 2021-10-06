المدرعات الروسية تحصل على طلاء مموّه يغير لونه أوتوماتيكيا

ستتلقى المعدات المدرعة الروسية طلاء مموّها بمقدوره أن يغيّر أوتوماتيكيا ألوان المدرعة لتتناسب مع البيئة.

وقد خضعت أنواع أولية للطلاء المموّه للاختبار على مجسمات من المدرعات الحربية.

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وحسب وكالة "نوفوستي" الروسية فإن مجموعة التمويه الجديدة تتضمن ألواحا صغيرة الحجم ذات طلاء كهربائي كيميائي، يسمح بإنشاء صور مرئية مختلفة تحاكي ألوانا وهياكل للبيئة.

وتقوم مستشعرات الفيديو المركبة على المدرعة بجمع معلومات عن الأوضاع المتغيرة على الأرض وتحللها وترسلها إلى جهاز يستعيد لونا مناسبا للتضاريس وبنيتها.

يذكر أن الطلاء المموّه يستجيب لتغيرات البيئة بسرعة لا تفوق أجزاء من الثانية. وقد يحدث ذلك أثناء حركة المدرعة.

إن الغاية من الطلاء المموّه الجديد هي حماية المدرعات ومعدات حربية أخرى من أجهزة التلفزيون البصرية التي تحملها الطائرات الحربية والدرونات. ويمنع الطلاء كذلك أجهزة المراقبة الأرضية المعادية من رصد المعدات الحربية الصديقة.

يذكر أن العلماء من مدينة تومسك في سيبيريا اخترعوا عام 2015 مادة تسمح للجندي "بالاندماج" مع البيئة داخل مجال موجات الأشعة تحت الحمراء. ويتحقق التمويه عند ذلك بفضل استخدام بنية خاصة للبزة العسكرية تتكون من النسيج العازل وجزيئات نانوية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا