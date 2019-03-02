روسيا ترفع السرية عن مكونات البزة العسكرية من الجيل الثالث

رفعت روسيا السرية عن البزة العسكرية من الجيل الثالث، والتي صارت تسمى منذ الآن بـ "سوتنيك"، مع العلم أن بزة الجيل الثاني سميت بـ "راتنيك".

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وستشكل بزة "راتنيك" من الجيل الثاني، التي تم اختبارها في وحدات الجيش أساس البزة الجديدة. وسيضاف إلى الجيل الثاني 17 عنصرا جديدا للحماية الإضافية من الرصاص والشظايا، ناهيك عن 20 عنصرا جديدا مبدئيا اخترعت خصيصا للجيل الثالث.

وتخلى المصممون عن استخدام حاسوب "ستريليتس" اللوحي العسكري. أما الحاسوب الإلكتروني الميداني ووسائل الاتصال، فسيتم تركيبها في الزجاج المقاوم للرصاص للخوذة الذكية، والذي ترسل إليه كل المعلومات اللازمة، وسيكون هذا الزجاج شفافا من داخله فقط.

Sputnik Natalia Seliverstova

وهناك هيكل خارجي كربوني يمكّن الجندي من نقل 50 كيلوغراما من التجهيزات المختلفة دون أن يشعر بأي تعب. ويمكن ارتداء "العمود الفقري الثاني" بسهولة، حيث يتم تكييفه على جسم الجندي ليعتاد على حمله خلال نصف ساعة.

وستحصل البزة الجديدة على طلاء مموه أخضر أو أصفر أو أبيض يشبه طلاء يغطي الآليات الحربية.

وثمة نظام للسيطرة على المناخ يتزود بعناصر تسخين يمكن أن تدفئ الجندي في حرارة تصل إلى 40 درجة تحت الصفر.

المصدر: سلاح روسيا