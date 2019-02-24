إقبال أجنبي كبير على بزة "راتنيك" العسكرية الروسية

صرح رئيس شركة "روس تيخ" الروسية، سيرغي تشيميزوف، بأن الطلبيات الواردة من العملاء الأجانب لشراء بزة "راتنيك" الروسية الواعدة وصلت إلى 30 مليون دولار.

وقال تشيميزوف، في حديث أدلى به يوم الخميس 21 فبراير الجاري، لوكالة "تاس" الروسية، إن الطلبيات تضم عشرات الآلاف من أطقم بزة "راتنيك" الروسية ومكوناتها المختلفة الجاهزة للتصدير.

وأوضح رئيس شركة "روس تيخ" أن أصحاب الطلبيات مهتمون بشراء السترات المدرعة وحقائب الظهر والحربات والخوذ المزودة بنظارة الواقع الافتراضي، وأجهزة ذكية أخرى وكذلك أطقم البزة بكاملها.

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وأضاف قائلا إن بزة "راتنيك-2" خضعت للاختبار في سوريا حيث استعرضت مواصفاتها المميزة.

وتعمل روسيا في الوقت الحاضر على إعداد الجيل الثالث "راتنيك-3" من البزة العسكرية الميدانية للجندي الروسي.

وستتضمن البزة "طائرة جيب" من دون طيار بمقدورها التحليق إلى منطقة تبعد كيلومتر واحد عن الجندي، فضلا عن هيكل خارجي مصنوع من المواد البلاستيكية الكربونية يرتديه الجندي، وعناصر أخرى تحميه من الرصاص والشظايا.

أما الحاسوب الإلكتروني الميداني التكتيكي فسيركب في خوذة الجندي، ليظهر معلوماته على شاشة أمامية مقاومة للرصاص.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن البزة الجديدة من الجيل الثالث ستحصل على رداء مموه يشبه غطاء الآليات الحربية الروسية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا