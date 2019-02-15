مهندسون روس يطورون نظارة ذكية بمواصفات فائقة

صمم المهندسون الروس نسخة مدنية من النظارة الذكية التي تعد جزءا لا يتجزأ من البزة العسكرية للجندي الروسي "راتنيك-3".

إقرأ المزيد

وتختلف النسخة المدنية للنظارة الذكية عن العسكرية بغياب آلية الحماية من الرصاص والشظايا. وأخذت النظارة بالحساب فيزيولوجيا بصر الإنسان ونفسيته.

ولا تحتاج النظارة إلى إعادة ضبط التركيز أوإلى تغذية كهربائية إضافية، وهي مقاومة للاهتزاز. ويمكن توصيلها بأي حاسوب.

وقال ناطق باسم شركة "تسي توتش ماش" الروسية المصنعة للنظارة الذكية، إن النظارة يمكن أن تستخدم في عملية التعليم، فهي في حقيقة الأمر شاشة يمكن للطالب أو المعلم أن يعرض من خلالها مختلف المعلومات.

يذكر أن النظارة الذكية المدنية كشفت لأول مرة في معرض "بيئة التعليم الرقمية" الذي عقد مؤخرا في موسكو.

المصدر: زاشيشات روسيا