الذكاء الاصطناعي يمكّن درون "الصياد" الروسي من العودة وحده

تضمن أجهزة القيادة التي يحملها "درون "إس – 70" (الصياد) الروسي عودته إلى المطار حتى في حال فقدان الاتصال بمشغّله.

أعلن ذلك كبير مصممي الدرون التابع لشركة "سوخوي" الروسية، سيرغي بيبيكوف في مقابلة مع برنامج"فوني بريومكا" لقناة "زفيزدا" التلفزيونية العسكرية الروسية.

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وقال:" تجعل منظومة القيادة درون "الصياد" يبذل من تلقاء نفسه جهودا للعودة السليمة إلى قاعدة انطلق منها، مع العلم أن أجهزة القيادة المعلوماتية المزودة بعناصر من الذكاء الاصطناعي والتي تتضمنها يمكن أن تتولى تنفيذ مهام مشغل الدرون الذي يتحول بدوره إلى طائرة من دون طيار لا يتدخل مشغلها تماما في عملها في حال فقدان الاتصال به.

وحسب كبير المصممين فإن الاختلاف المبدئي لمنظومة القيادة المعلوماتية عن مثيلاتها في الطائرات المدنية والعسكرية ينحصر في أنها أكثر ذكاء منها ولا تتطلب تدخل الطيار في عملها، كما أنها تعلم سرعة يجب أن يطير الدرون بها وتراقبها أوتوماتيكيا وتنفذ أوتوماتيكيا كل الوظائف.

يذكر أن وكالة "تاس" الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق، نقلا عن مصدر لها في شركة "سوخوي"، بأن درون "الصياد" يمكن أن ينفذ مهام قتالية بشكل مستقل بفضل أجهزة الذكاء الاصطناعي الذي تم تزويده بها. كما بوسعه البحث عن الأهداف بشكل مستقل وإبلاغ مركز القيادة عنها ويهاجمها.

المصدر: تاس