"سوخوي" تطلق "سو-57" المطورة ثنائية المقاعد لقيادة 4 درونات ثقيلة

ستقود نسخة ثنائية المقاعد لمقاتلة "سو-57" الروسية للجيل الخامس درونات "الصياد" (إس – 70) الثقيلة.

أفاد بذلك مصدر في مجمع الصناعات الدفاعية الروسية الذي قال إن العمل على تصنيع النسخة ثنائية المقاعد للمقاتلة جار على قدم وساق.

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وأوضح المصدر أنه يفترض أن تحقق النسخة المطورة لمقاتلة "سو-57" قيادة 4 درونات من طراز "الصياد".

فيما قال ناطق باسم وكالة "تاس" إن الوكالة لا تمتلك معلومات موثوقة بهذا الشأن.

وكان المكتب الصحفي في شركة الطائرات الموحدة الروسية قد أفاد في وقت سابق بأن درون "الصياد" سيدمر الأهداف الجوية والأرضية في إطار شبكة مركزية للتعاون بينه وبين مقاتلة "سو-57" للجيل الخامس.

وتقضي الشبكة المركزية بأن تنفذ مجموعة من الدرونات طيفا كاملا من مهام تدمير الأهداف الجوية والأرضية تحت قيادة طائرة واحدة وهي مقاتلة "سو-57" للجيل الخامس.

يذكر أن درون "إس – 70 ، الصياد" الضارب الثقيل تم تصميمه في شركة "سوخوي" الروسية كطائرة مسيرة وحيدة الجناح تستخدم تكنولوجيا "ستيلز" للتخفي عن الرادارات. ويبلغ وزنه 20 طنا وسرعته القصوى ألف كيلومتر في الساعة.

وقام "الصياد" بأول تحليق له استغرق 20 دقيقة في 3 أغسطس عام 2019. وفي 20 سبتمبر عام 2020 قام "الصياد" بتحليق مشترك مع مقاتلة "سو-57" للجيل الخامس.

المصدر: تاس