الدفاع الروسية تطالب بتسريع توريد طائرة "أوخوتنيك"

قال سيرغي سميرنوف عضو مجلس إدارة لجنة الصناعات العسكرية، إن وزارة الدفاع الروسية طلبت تسريع عملية اختبار الطائرة الثقيلة بدون طيار "أوخوتنيك" وتعجيل تسليمها للقوات.

وأضاف سميرنوف: "يتم العمل في مجال دراسة التفاصيل ومواعيد التسليم. وبالفعل، قامت الدفاع الروسية بصياغة طلب إلى الصناعات العسكرية لتسريع أعمال الاختبارات وتقريب بداية عمليات التسليم". وشدد سميرنوف على أن الصناعة تعمل على تنفيذ هذه المهمة.

وأشار سميرنوف إلى أن هذه الطائرة تتمتع بقدرات رائعة وخصائص متطورة، ونوه بأن عددا قليلا من البلدان في العالم تمكن من تصميم وإنتاج درونات من هذه الفئة.

وشدد على أن أولى طائرات "أوخوتنيك" قامت بطلعات تجريبية، ويتم تصنيع النماذج التالية في مصنع نوفوسيبيرسك للصناعات الجوية.

ويشار إلى أن من بين المهام العديدة لطائرة "أوخوتنيك"، قصف الأهداف الأرضية بالقنابل وتدميرها بذخائر عالية الدقة.

المصدر: سبوتنيك