بركان كاريمسكي في روسيا يقذف عمودا من الرماد ارتفاعه 4 كيلومترات

أعلنت مجموعة كامتشاتكا للتفاعل مع ثوران البراكين، التابعة لمعهد البراكين والزلازل في فرع أكاديمية العلوم الروسية، أن بركان كاريمسكي قذف عمودا من الرماد بلغ ارتفاعه أربعة كيلومترات.

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وجاء في بيان المجموعة، التابعة لمعهد البراكين في فرع الشرق الأقصى لأكاديمية العلوم الروسية "يستمر الثوران المعتدل للبركان، وتبين المعلومات التي أرسلها القمر الصناعي KVERT، أن الرماد البركاني ارتفع إلى أربعة كيلومترات فوق مستوى سطح البحر، وأن الرماد البركاني انتشر مسافة 15 كيلومترا شمال شرقي البركان".

ويضيف ممثل وزارة الطوارئ الروسية في الشرق الأقصى، ينتشر الرماد البركاني في اتجاه خليج كرونوتسكي، ولا توجد أي مراكز سكنية في هذا الاتجاه.

وجاء في بيان الدائرة الإقليمية لوزارة الطوارئ، "لم يسجل إلى الآن أي سقوط للرماد البركاني على المراكز السكانية. كما لاتوجد خطوط طيران دولية فوق منطقة البركان، والمنطقة خالية من المجموعات السياحية في الوقت الحاضر".

ويذكر أن بركان كاريمسكي الذي ارتفاعه 1486 مترا، يقع في الجزء الشرقي من شبه جزيرة كامتشاتكا، ويبعد عن مدينة بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي الروسية مسافة 115 كيلومترا.

المصدر: نوفوستي