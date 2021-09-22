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فيديو.. ثوران بركان لا بالما في جزر الكناري الإسبانية مستمر

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أظهر فيديو من منطقة كومبر فيج في جزر الكناري الإسبانية اليوم الأربعاء 22 سبتمبر استمرار ثوران بركان لا بالما هناك.

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إجلاء 5000 شخص بعد ثوران بركان في جزر الكناري الإسبانية
إجلاء 5000 شخص بعد ثوران بركان في جزر الكناري الإسبانية

المصدر: رابتلي

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