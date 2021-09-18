مجلة بريطانية تدرج جامعة موسكو في قائمة أفضل جامعات العلوم الفيزيائية الـ100

دخلت جامعة موسكو الحكومية ومدرسة الاقتصاد العليا تصنيف "العلوم الفيزيائية" لأفضل جامعات العالم الـ100 والذي أعدته مجلة Times Higher Education البريطانية.

جاء ذلك في دراسة نشرتها المجلة في 16 سبتمبر الجاري.

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وقد شغلت مدرسة الاقتصاد العليا المكانة الـ71 في التصنيف، مقارنة بالمكانة 47 العام الماضي. فيما احتلت جامعة موسكو الحكومية المكانة 95 ، مقارنة بالمكانة 81 العام الماضي.

وشمل تصنيف "العلوم الفيزيائية" 48 جامعة روسية ظهرت 7 جامعات منها في التصنيف لأول مرة. وقد حققت جامعة "الدون" التقنية الحكومية إنجازا أكبر بين الجامعات الحديثة في التصنيف حيث دخلت مجموعة (301 - 400) في التصنيف.

وشمل تصنيف "العلم عن الحياة" الذي أعدته المجلة 15 جامعة روسية وبينها جامعة موسكو الحكومية التي شغلت المرتبة الـ( 126 - 150) وبعدها معهد موسكو للفيزياء التقنية في المرتبة الـ( 151 – 175)، مقارنة بالمرتبة الـ (251 – 300) العام الماضي. أما جامعة "سيتشينوف" للطب فاحتلت المكانة الـ( 301 –400) مقارنة بمكانة الـ(601 – 800) العام الماضي.

واحتلت مدرسة الاقتصاد العليا المرتبة الـ(101 – 125) في تصنيف "علم النفس". وبعدها جامعتا موسكو وبطرسبورغ. أما تصنيف "العلوم عن الطب والصحة" فتضمن 12 جامعة روسية وفي صدارتها جامعة موسكو كذلك المكانة الـ(126 – 150).

المصدر: كومسومولسكايا برافدا