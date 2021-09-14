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الروبل الروسي ضمن أكثر العملات رواجا في العالم

مال وأعمال

الروبل الروسي ضمن أكثر العملات رواجا في العالم
Sputnik
صورة تعبيرية
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دخلت العملة الروسية وفقا لنتائج شهر يوليو الماضي ضمن تصنيف أكثر 20 عملة عالمية مشهورة، وذلك للمرة الأولى منذ ديسمبر من العام 2016.

وبحسب بيانات منظومة الدفع الإلكترونية العالمية "سويفت" فإن حصة الروبل الروسي بلغت من إجمالي المدفوعات الدولية نسبة 0.18%، وبذلك دخلت ضمن التصنيف.

وأشارت "سويفت" إلى الروبل أزاح الفورنت الهنغاري (العملة الهنغارية) ودخل ضمن تصنيف أكثر العملات رواجا لشهر يوليو الماضي.

قبل ذلك احتلت العملة الروسية مكانة في ترتيب العملات العالمية المشهورة في ديسمبر 2016، حينها بلغت حصتها من إجمالي المدفوعات الدولية نسبة 0.26%.

وفيما يتعلق بباقي التصنيف، جاء الدولار كالعادة في صدارة العملات رواجا، حيث بلغت حصة العملة الأمريكية من إجمالي المدفوعات الدولية 39.38%، يلي الدولار في المركز الثاني اليورو وبلغت حصة العملة الأوروبية 38.43%، ومن ثم الين الياباني (2.74%) فاليوان الصيني (2.19%).

المصدر: تاس

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