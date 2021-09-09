"هل كان أينشتاين مخطئا!".. الفيزيائي البارز احتشد ضد "الاكتشاف الأكثر إثارة للصدمة" في الفيزياء!

ربما كان ألبرت أينشتاين "أذكى العقول" في جيله، لكن حتى نباغته فشلت في إدراك أهمية نظرية الكم، التي وصفتها إلسي بيرش دونالد بأنها "أكثر الاكتشافات إثارة للصدمة" في القرن العشرين.

وعندما نشر ألبرت أينشتاين نظريته العامة للنسبية عام 1915، أطلق ثورة علمية ما زالت تؤتي ثمارها حتى اليوم. ووضعت النظرية تحريفا للنموذج النيوتوني للجاذبية، حيث حولت المبدأ الأساسي للكون من قوة بين الأجسام ذات الكتلة إلى تزييف المكان والزمان. وأشاد العلماء على نطاق واسع بالنسبية العامة باعتبارها واحدة من أعظم إنجازات القرن العشرين، تليها نظرية أينشتاين للنسبية الخاصة.

وحتى اليوم، يقوم مشغلو الأقمار الصناعية لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بضبط أجهزتهم عالية الدقة وفقا للمبادئ التي حددها أينشتاين منذ أكثر من 100 عام.

ولكن في عالم "به قوانين تضمن حدوث الأشياء دائما، في ظل الظروف نفسها"، كان أينشتاين على وشك مواجهة عالم جديد تماما من الفيزياء التي هددت بقلب كل ما كان يعتقد أنه يعرفه عن الكون، رأسا على عقب.

ويعتبر الكثيرون أينشتاين "الأب الثالث" لنظرية الكم، متبعا في أعمال الفيزيائيين نيلز بور وماكس بلانك.

وعلى عكس النسبية العامة، تصف نظرية الكم المبادئ الغريبة للغاية التي تحكم العالم على أصغر مستوى يمكن تخيله - الجسيمات.

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ووفقا لإلسي بورش دونالد، مؤلفة الكتاب المنشور حديثا "Youniverse: دليل موجز للعلوم الحديثة"، أثبت الاكتشاف أنه يتعذر على الفيزيائي التعامل معه.

وكتبت: "لدهشته، وجد أنه اكتشف منزل مجنون: مقلوب رأسي، عالم دقيق من الفوضى، أرض العجائب لفيزياء الكم. كان أينشتاين مرتابا. لم يستطع - لم يكن - أن يصدق ذلك. لكن هذا هو المعيار اليوم".

وبالنسبة لمراقب خارجي، قد تبدو فيزياء الكم كمجموعة من المبادئ المتناقضة التي تحطم نظام الكون.

ولا تتوافق النظرية بشكل جيد مع النسبية العامة، وحتى يومنا هذا لم يجد العلماء طريقة للجمع بين الاثنين.

وأدى هذا اللغز إلى التفكير في احتمال أن يكون أينشتاين مخطئا طوال الوقت.

وفي النسبية العامة، يحدث حدث تلو الآخر ويمكن للعلماء دائما تحديد السبب والنتيجة على مقياس كوني.

وفي نظرية الكم، تكون الأحداث أكثر احتمالية وغالبا ما تكون غير مفهومة للناس العاديين. وبعبارة أخرى، يبدو أن العالم الكمي محكوم بالكامل بالاحتمالات.

وعلى سبيل المثال، لاحظ العلماء أن فوتونات الضوء تعمل أحيانا مثل الموجات وأحيانا مثل الجسيمات، ما يعطل عقودا من الأبحاث التي وصفت الضوء بالجسيمات.

وقالت دونالد إن أينشتاين احتشد ضد علماء فيزياء الكم نظرا لمدى غرابة ذلك - وثبت أن ذلك كان أكبر خطأ ارتكبه.

وكتبت: "إنه عالم من عدم اليقين، حيث كل شيء مبني على الصدفة. وأطلق عليه أكثر الاكتشافات إثارة للصدمة في تاريخ العلم. اعتقد أينشتاين أنه كارثي. لكن يبدو أنه أخطأ في ذلك".

يذكر أن دونالد مؤلفة تبلغ من العمر 70 عاما نشأت في مزرعة في ممفيس بولاية تينيسي، ودرست في جامعة إدنبرة، وكتبت ثلاثة كتيبات إرشادية.

المصدر: إكسبريس