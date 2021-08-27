بركان شيفيلوتش في كامتشاتكا الروسية يقذف حممه من جديد

أعلن مصدر في معهد البراكين والزلازل التابع لفرع الشرق الأقصى لأكاديمية العلوم الروسية، أن نشاط بركان شيفيلوتش في كامتشاتكا قد ازداد وبدأ يقذف الحمم البركانية.

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ويشير المصدر في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن ثوران البركان بدأ بعد الهزة الأرضية التي حدثت يوم 29 يوليو 2021 في شبه جزيرة ألاسكا، والتي بلغت قوتها 8.2 درجة. وقد انهارت طبقة الحمم البركانية، التي كانت تتشكل في فوهة البركان منذ بداية هذا العام، وتحتل مكانها مواد منصهرة.

ويقول عالم البراكين يوري ديميانتشوك، "تلاحظ فوق الحافة الجنوبية الشرقية لفوهة البركان توهجات دورية وتدفق الحمم البركانية على السفح الجنوبي والجنوبي الشرقي، يصاحبها إطلاق الرماد البركاني".

ويضيف، "يأتي الناس إلى المنطقة لمشاهدة ثوران البركان، لأنهم لا يدركون أنهم يعرّضون أنفسهم لخطر كبير. لأنه لا يمكن التهرب من تيار الحمم البركانية المتدفقة، التي تصل درجة حرارتها إلى 800 درجة مئوية. كما الرماد البركاني هو الآخر يشكل خطورة كبيرة".

وتجدر الإشارة، إلى أن شيفلوتش، هو أحد أكبر براكين كامتشاتكا ويتكون من بركان شيفليوتش القديم والكالديرا القديمة (البحيرة البركانية) وبركان شيفليوتش الحديث النشط، الذي يبلغ ارتفاعه 2500 متر، ويقدر عمره بـ 60-70 ألف عام.

المصدر: نوفوستي