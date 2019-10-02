بركان في شرقي روسيا يقذف عمودا من الرماد بارتفاع 9 كم

قذف بركان "شيفيلوتش" في الـ2 من أكتوبر في شبه جزيرة كامتشاتكا بأقصى شرقي روسيا عمودا من الرماد، يقدر ارتفاعه بـ9000 متر.

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وجاء الإعلان عن ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة الطوارئ الروسية التي أشارت إلى أنه لم يسجل حتى الآن تساقط الرماد على المدن والقرى في شبه الجزيرة بينما صارت موجة من الرماد تنتشر نحو جنوب غرب شبه الجزيرة، ولم تستبعد احتمال تساقط كميات محدودة من الرماد في بعض المناطق، لافتة إلى أن خطوط الطيران المدني تمر بعيدا عن سماء البركان.

يذكر أن "شيفيلوتش" هو من أكثر براكين شبه جزيرة كامتشاتكا نشاطا، ويبلغ ارتفاعه 3283 مترا.

ويبعد 450 كم عن عاصمة الإقليم بيتروبافلوفسك - كامتشاتسكي و50 كم عن كليوتشي أقرب بلدة مأهولة.

المصدر: نوفوستي