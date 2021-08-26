الروس وجدوا سبيلا لمضاعفة عمل الدرونات 4 مرات

اقترحت الجامعة القومية الروسية للبحوث العلمية (ماي) استخدام الهيدروجين بمثابة وقود للدرونات صغيرة الحجم، الأمر الذي يسمح بزيادة مدى عملها بمقدار 3 أو 4 أضعاف.

صرح بذلك البروفيسور في الجامعة ، سيرغي نيفيودكين، الذي قال على هامش منتدى "الجيش - 2021 " العسكري التقني الدولي:" هناك منظومات نظيفة بيئيا ذات معامل الكفاءة العالي وإنها لا تسبب انبعاثات سامة ويمكن استخدامها في الدرونات بنجاح.

إقرأ المزيد

وفي حال تزويد الدرون بتلك المنظومة فإن فترة بقائه في الجو ستزداد بمقدار 3 أو 4 أضعاف، مقارنة بالدرونات المزودة ببطاريات الليثيوم الأيونية".

وأوضح نيفيودكين أن الهيدروجين يمتلك مواصفات نوعية عالية وبصورة خاصة لديه قدرة فائقة على توليد الحرارة. ويحتوي كيلوغرام واحد من الهيدروجين على كمية طاقة تزيد 3 أضعاف عما هو عليه في كيلوغرام البنزين أو الغاز الطبيعي.

وتبلغ طاقته النوعية 700 واط/ساعة في الوقت الذي لا تزيد الطاقة النوعية لبطاريات الليثيوم النوعية عن 160 واط/ساعة.

وقال إن الهيدروجين هو غاز خفيف ولا ينجم احتراقه إلا عن الماء على شكل البخار الذي يتحلل في الجو، إذ أن احتراق الهيدروجين عبارة عن عملية التأكسد الكهربائية الكيميائية. وفي هذه الحال لا يطلق المحرك أي ضجيج في ظروف الحركة 40 درجة مئوية فوق الصفر.

أما الوقود الذي اقترح العلماء تزويد الدرون به فيتكون من الهيدروجين والأكسجين. وتتم تعبئة الهيدروجين قبل الرحلة الجوية في أسطوانة خاصة، أما الأكسجين فيؤخذ من الجو مباشرة بواسطة مروحة خاصة يزود بها الدرون.

يذكر أن المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش-2021" يعقد للمرة السابعة في منطقة مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبيكا"، ومعسكر "ألابينو" في الفترة من 22 وحتى 28 أغسطس".

المصدر: نوفوستي