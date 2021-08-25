"كلاشينكوف" تبدأ في اختبار الدرونات الانتحارية

تبدأ نهاية العام الجاري الاختبارات الحكومية لدرون "لانتسيت" الانتحاري من تصنيع شركة "كلاشينكوف" الروسية.

أعلن ذلك ناطق باسم الشركة على هامش "منتدى "الجيش – 2021" العسكري التقني الذي يعقد في الوقت الراهن بموسكو. وقال إن الشركة أدخلت تعديلات على تصميم الدرون آخذة بالحسبان خبرة استخدامه القتالي ضد الإرهابيين في سوريا.

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وأعاد الناطق إلى الأذهان أن رئيس مؤسسة "روستيخ" الحكومية، سيرغي تشيميزوف كان قد صرح في وقت سابق أن درونات "لانتسيت" الانتحارية الروسية أظهرت فاعليتها أثناء اختبارها في سوريا على الرغم من قدرتها المتواضعة.

يذكر أن درون "لانسيت" يعتبر في حقيقة الأمر قذيفة متحكم فيها عن بعد تحلّق فوق ميدان القتال وتفجر نفسها عند الاقتراب من العدو. ويحمل الدرون 3 كيلوغرامات من الحمولة المفيدة (المتفجرات) ويحلق الدرون بسرعة تتراوح بين 80 و130 كيلومترا في الساعة لمدة 30 دقيقة. وبمقدوره تدمير الأهداف بغض النظر عن اختبائها وتضاريس الأرض.

ويتم إطلاق الدرون بواسطة المنجنيق. وهو مزود بمحرك كهربائي وذيل على شكل حرف X، ما يجعله يكتسب قدرة فائقة على المناورة والاستقرار أثناء الانقضاض.

وتم تزويد الدرون كذلك بقناة التوجيه التلفزيوني التي تسمح لمشغله بالحفاظ على الاتصال به إلى أن يوجه ضربة إلى العدو. ويقوم الدرون بتحديد إحداثيات الأهداف البرية والبحرية والجوية دون أن يعتمد على الملاحة الفضائية.

يذكر أن المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش-2021" يعقد للمرة السابعة في منطقة مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبيكا"، ومعسكر "ألابينو" في الفترة من 22 وحتى 28 أغسطس".

المصدر: روسيسكايا غازيتا