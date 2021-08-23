منتدى "الجيش-2021" يكشف عن درون "الرعد" النفاث السريع (فيديو)

كشفت شركة "كرونشتات" الروسية في منتدى "الجيش – 2021" عن درون "غروم" ومعناه (الرعد) النفاث السريع المخصص لتنفيذ طيف واسع من المهام القتالية.

وقال ناطق باسم الشركة إن الدرونات من هذا النوع قد تقودها مقاتلتا "سو- 57" للجيل الخامس و"سو-25" من الجيل الرابع ++ وتشارك الدرونات في الغارات الجوية حيث يمكن أن تكشف نظام الدفاعات الجوية المعادية وتدمر الأهداف الجوية والبحرية.

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ويبلغ طول الدون 13.8 متر، باع جناحه 10 أمتار، وزنه الأقصى عند الإقلاع 7000 كيلوغرام، وزن الأسلحة والذخائر التي يحملها 2000 كيلوغرام، سرعته القصوى 1000 كيلومتر في الساعة، ارتفاع تحليقه 12 كيلومترا، مدى عمله 700 كيلومتر.

ويمكن أن يزود الدرون بصاروخ "خا – 38 إم أل إي" قصير المدى بوزن 520 كيلوغراما والذي يطلق إلى مدى يتراوح بين 3000 و70000 متر ويحلق بسرعة 380 مترا في الثانية ويتم توجيهه بالليزر أوعن طريق الأقمار الصناعية.

RT

كما يمكن تزويده بصاروخ "خا – 58 لأوشكا" بوزن 650 كيلوغراما الذي يحلق بسرعة 4200 كيلوغرام ويخصص لتعطيل الرادارات عن العمل.

المصدر: روسيسكايا غازيتا