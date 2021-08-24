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كبير المصممين الروس: درون"بيرقدار" التركي سيكون هدفاً سهلاً

العلوم والتكنولوجيا

كبير المصممين الروس: درون
news.liga.net
درون "بيرقدار"
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قال كبير المصممين في شركة "ألماس أنتاي" الروسية، بافل سوزينوف، إن درون "بيرقدار" التركي هو هدف سهل بالنسبة إلى الصواريخ الروسية المضادة للجو.

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جاء ذلك على لسانه في مقابلة صحفية مع وكالة "نوفوستي" الروسية حيث أوضح أن "بيرقدار" هو في الواقع هدف نموذجي بالنسبة إلى منظومة الدفاع الجوي، إذ أنه عبارة عن  طائرة كبيرة وسهلة التعرض للإصابة تزن 650 كيلوغراما وتطير ببطء إلى حد ما.

ويجب مكافحة "بيرقدار" بوسائل يتجاوز "طول ذراعها" مدى عمل الأسلحة المتوفرة على متنه. وقال:" يعني ذلك أنه يجب أن نراه أولا في الوقت المناسب، وذلك لا يشكل أية صعوبة، ثم ندمره قبل أن يستخدم أسلحته".

يذكر أن "ألماس – أنتاي" هي شركة روسية رائدة  في مجال تصنيع أنظمة مكافحة أية وسائل للهجوم الجوي والفضائي. وكانت الشركة قد صممت منظومات صواريخ مثل "تور"، و"بوك" و"إس – 400".

المصدر: نوفوستي

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