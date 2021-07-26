تركيا تنشر صورا فوتوغرافية لدرون فوق الصوتي تستخدمه حاملة طائرات

نشرت شركة Baykar Defence التركية على "تويتر" صورا فوتوغرافية لدرون MIUS فوق الصوتي النفاث الاختباري الذي صممته خصيصا لأول حاملة طائرات تركية.

Muharip İnsansız Uçak Sistemi (#MİUS) projemizin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşıyoruz.



Milletimize ve tüm İslam alemine sağlıklı ve mutlu bir #KurbanBayramı dileriz.#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/pHi2uprOrV — BAYKAR (@Baykar_Savunma) July 20, 2021

وكان يخطط أولا لأن تنشر البحرية التركية على متن حاملة الطائرات "أناضول" مقاتلات الإقلاع العمودي الأمريكية "إف – 35 ". لكن الولايات المتحدة رفضت تزويد البحرية التركية بتلك المقاتلات بعد شراء تركيا منظومات "إس – 400" للدفاع الجوي في روسيا.

مع ذلك فإن شركة Baykar Defence اقترحت على وزارة الدفاع التركية تزويد حاملة الطائرات "أناضول" بدرونات توربينية نفاثة من طراز TB3. ويمكن، حسب الشركة، أن تنشر على متن حاملة الطائرات 50 طائرة مسيرة بحرية من هذا النوع مع التحكم في 10 طائرات منها في وقت واحد.

وحسب الشركة فإن درون MIUS يمكن أن يحلق بسرعة 1.4 ماخ (نحو 1600 كيلومتر في الساعة) ويستخدم صواريخ جو - أرض وجو- جو.

كما يخطط لتزويد الدرون بمحرك توربيني أوكراني الصنع. ويتوقع أن يقوم الدرون بأول رحلة جوية له بحلول عام 2023.

المصدر: روسيسكايا غازيتا