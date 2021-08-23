"روس كوسموس" تعلن عن تصنيعها أجهزة بلازما لحرق النفايات الصلبة

قام مركز "كيلديش" للبحوث العلمية، بصفته فرعا من مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية، بتصنيع أسرة من الأجهزة العاملة بالبلازما (بلازماترون) لحرق النفايات الصلبة.

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أفاد بذلك مدير عام المركز، فلاديمير كوشلاكوف، على هامش منتدى "الجيش – 2021" العسكري التقني الذي يعقد حاليا في ضواحي موسكو. وقال إن البلازماترون قد خضع لسلسة من الاختبارات والتجارب.

وكان مدير عام المركز قد أعلن في حديث أدلى به في أغسطس عام 2020 لوكالة "تاس" الروسية أن مركز "كلديش" صمم واستخدم أجهزة البلازماترون التي تسمح بالحصول على غازات فائقة الحرارة التي تفوق درجة الحرارة فيها 5 آلاف درجة مئوية، لحرق النفايات الصلبة بمختلف أنواعها.

وقال كوشلاكوف إن مركزه يجري حاليا محادثات مع سلطات مدينة نيجني نوفغورود الروسية بشأن استخدام أجهزة البلازماترون في المدينة.

ويعقد المنتدى العسكري التقني الدولي "منتدى الجيش-2021" للمرة السابعة على أراضي مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبيكا"، وأرض التدريب "ألابينو" في الفترة من 22 وحتى 28 أغسطس.

المصدر: تاس