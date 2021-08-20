منتدى "الجيش - 2021" يكشف عن نسخة قابلة للتصدير من منظومة الاستطلاع الصوتي الحراري

سيكشف منتدى الجيش – 2021" الذي يفتتح يوم 22 أغسطس في ضواحي موسكو عن نسخة قابلة للتصدير من منظومة الاستطلاع الصوتي الحراري من طراز "بينيسيلين".

وتتكون المنظومة من قسمين، وهما قسم الاستطلاع الصوتي وقسم الاستطلاع الحراري، تم نصبهما على منصة شاحنة "كاماز" روسية الصنع.

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وقال المدير الإنتاجي لمؤسسة "روستيخ" الحكومية بكخان أوزدويف، إن المنظومة مخصصة لاستطلاع المواقع النارية للمدافع ومدافع الهاون وراجمات الصواريخ ومنصات الصواريخ التكتيكية والمضادة للجو.

وتقوم المنظومة بتحديد مواقع المدفعية ليس باستخدام الرادار بل عن طريق اعتماد مبدأ الاقتران بين الاستطلاعيْن الصوتي والحراري، الأمر الذي يمنع العدو من إسكات المنظومة بوسائل إلكترونية لاسلكية.

وتقوم المنظومة بتسجيل إشارات صوتية وحرارية ناجمة عن الانفجارات وترسل معلومات عن إحداثيات المدافع وغيرها من الأهداف إلى مركز القيادة. وتستغرق عملية استلام المعلومات عن الهدف فترة لا تزيد عن 5 دقائق. وبمقدور المنظومة تسجيل الهدف على مسافة 38 كيلومترا. ولا يزيد الوقت اللازم لنشر المنظومة عن 20 دقيقة.

وأعاد، بكخان أوزدويف إلى الأذهان أن منظومة "بينيسيلين" قد خضعت للاختبارات الحكومية ويتم في الوقت الراهن تزويد وحدات القوات البرية بها.

وتجري مؤسسة "روستيخ" محادثات مع بعض الجيوش بشأن توريد منظومات "بينيسيلين"إليها.

ويستعرض منتدى الجيش – 2021" عمل المنظومة في ظروف الميدان.

المصدر: روسيسكايا غازيتا