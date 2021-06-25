بيلاروس تحوّل مروحية مسيرة إلى درون ضارب

كشفت الصناعة الدفاعية البيلاروسية في معرض MILEX – 2021 العسكري الذي يقام حاليا في مينسك عن منتوجها الجديد.

وهو مجمع Hunter الجوي من دون طيار الذي يمكن أن يستخدم لأغراض الاستطلاع وضرب الأهداف الأرضية والجوية.

ويشار إلى أن مروحية Hunter المسيرة قد تعمل على البحث عن المدرعات والقوة البشرية في ظروف المقاومة اللاسلكية الإلكترونية من قبل العدو.

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كما بمقدور الدرون ضرب أهداف جوية بطيئة مثل طائرات من دون طيار معادية.

ولهذا الغرض تم تزويد الدرون بمنظومة بصرية إلكترونية وأجهزة تصويب وكاميرات للكشف الدائري تعمل ليلا ونهارا.

وقال مصممو الدرون إن المروحية تعمل كروبوت متحكم فيه عن بعد بواسطة شبكة خلايا الأعصاب الاصطناعية.

وإضافة إلى ذلك تم تزويد Hunter برشاش عيار 7.62 ملم المستخدم في الدبابة الذي تتوفر في خزينته 550 طلقة قتالية وكذلك منصة لإطلاق الصواريخ غير الموجهة. كما يمكن أن يستخدم الدرون 16 قنبلة مضادة للدبابات بوزن 2.5 كيلوغرام.

ويزوّد الدرون كذلك برادار.

يذكر أن مروحية Hunter المسيرة تحمل 200 كيلوغرام من الحمولة المفيدة. وبلغ وزنها عند الإقلاع 750 كيلوغراما. أما محركها فينتج قوة 271 حصانا وبلغت سرعتها القصوى 180 كلم/ساعة مع احتياطي الوقود 180 لترا. وبمقدورها البقاء في الجو لمدة 9 ساعات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا