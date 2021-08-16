روسيا تفتتح فعاليات منتدى "الجيش-2021" قريبا

تستعد روسيا في 22 أغسطس الجاري لبدء فعاليات منتدى"الجيش-2021" الذي سيكون واحدا من أهم الأحداث المتعلقة بالأسلحة والصناعات العسكرية التي تشهدها البلاد هذا العام.

وستعقد فعاليات المنتدى في الفترة ما بين 22 و28 أغسطس الجاري، على أرض مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض في ضواحي موسكو، وفي ميدان "ألابينو" ومطار "كوبينكو" العسكريين، وفي عدد من المناطق الروسية، وبإشراف وزارة الدفاع في البلاد.

وستضم الفعاليات معارض للأسلحة والتقنيات العسكرية الروسية الحديثة، وندوات واجتماعات خاصة لمناقشة شؤون التسليح، وعروضا للأسلحة الروسية الحديثة بما فيها الطائرات والدبابات.

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كما ستستعرض روسيا خلال المنتدى أهم ما توصلت لتطويره من أسلحة القوات العسكرية البرية والجوية والبحرية، وطائرات مسيرة وروبوتات عسكرية، فضلا عن تقنيات الليزر العسكرية، ومعدات التخلص من الأسلحة والذخائر القديمة، والمعدات الإلكترونية والبصرية الحديثة، ومعدات الحرب الإلكترونية، ومعدات الإنقاذ والنجدة في حالات الطوارئ، وتقنيات المعلومات والاتصالات، ومعدات الدعم الطبي الميداني، إضافة إلى أحدث المحركات المخصصة للطائرات والسفن والمركبات العسكرية.

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وستشهد فعاليات المنتدى أيضا معارض لوسائل النقل بالسكك الحديدية من فترة الحرب العالمية الثانية، وعروضا لأهم ما توصلت إليه روسيا في مجال الصناعات والصواريخ الفضائية.

المصدر: RT