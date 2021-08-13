عرض أحدث طائرة نقل عسكرية روسية في منتدى "الجيش2021"

وصلت اليوم الجمعة إلى مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو طائرة النقل العسكري الروسية الحديثة Il-112V، حيث سيتم عرضها للمرة الأولى في المنتدى العسكري "الجيش2021".

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وتستضيف جوكوفسكي في الفترة من 22 وحتى 28 أغسطس من الشهر الجاري فعاليات منتدى "أرميا (الجيش) 2021"، حيث سيتم عرض أحدث المعدات العسكرية والأسلحة الروسية.

وIL-112V هي أول طائرة نقل عسكري صممت في روسيا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، وبدأ العمل على تصميمها منذ عام 2014 في شركة "إيليوشن" الروسية لتحل محل أسطول طائرات النقل "آن-26" الأوكرانية التي سينتهي عمر استخدامها في الجيش الروسي، ويتوقع خروج 50% منها من الخدمة بحلول عام 2030.

ويمكن لهذه الطائرات نقل 5 أطنان من الحمولة، بما في ذلك الجنود والمعدات العسكرية، والتحليق في مختلف الظروف الجوية والمناخية بسرعة تصل إلى 550 كلم/ساعة.

المصدر: نوفوستي