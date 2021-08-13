 
مباشر

عرض أحدث طائرة نقل عسكرية روسية في منتدى "الجيش2021"

مال وأعمال

عرض أحدث طائرة نقل عسكرية روسية في منتدى
Sputnik
طائرة النقل العسكرية الروسية Il-112V
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r1os

وصلت اليوم الجمعة إلى مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو طائرة النقل العسكري الروسية الحديثة Il-112V، حيث سيتم عرضها للمرة الأولى في المنتدى العسكري "الجيش2021".

إقرأ المزيد
نجاح رحلة جوية ثانية لطائرة النقل العسكري الروسية
نجاح رحلة جوية ثانية لطائرة النقل العسكري الروسية "إيل - 112"

وتستضيف جوكوفسكي في الفترة من 22 وحتى 28 أغسطس من الشهر الجاري فعاليات منتدى "أرميا (الجيش) 2021"، حيث سيتم عرض أحدث المعدات العسكرية والأسلحة الروسية.

وIL-112V هي أول طائرة نقل عسكري صممت في روسيا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، وبدأ العمل على تصميمها منذ عام 2014 في شركة "إيليوشن" الروسية لتحل محل أسطول طائرات النقل "آن-26" الأوكرانية التي سينتهي عمر استخدامها في الجيش الروسي، ويتوقع خروج 50% منها من الخدمة بحلول عام 2030.

ويمكن لهذه الطائرات نقل 5 أطنان من الحمولة، بما في ذلك الجنود والمعدات العسكرية، والتحليق في مختلف الظروف الجوية والمناخية بسرعة تصل إلى 550 كلم/ساعة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا