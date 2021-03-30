نجاح رحلة جوية ثانية لطائرة النقل العسكري الروسية "إيل - 112"

نجحت طائرة النقل العسكري الروسية "إيل – 112" في تحقيق رحلة جوية ثانية لها.

وأقلعت الطائرة الساعة 11.35 يوم 30 مارس بتوقيت موسكو من مطار مصنع "فورونيج" للطائرات، ثم هبطت بنجاح الساعة 12.04 في المطار نفسه.

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يذكر أن الرحلة الجوية الأولى لطائرة "إيل – 112" العسكرية تحققت في 30 مارس عام 2019 في المطار نفسه. وكان يفترض أن تقوم الطائرة برحلتها الجوية الثانية في أبريل عام 2020، لكن تم تأجيلها إلى عام 2021 لسبب ترميم مدرج المطار.

جدير بالذكر أن وزارة الدفاع الروسية طلبت من المصنع بأن يُدخل تعديلات في تصميم الطائرة بعد اختبارها الجوي الأول. واتضح على وجه الخصوص أن وزن الطائرة زاد طنين عما هو مخطط له حسب مواصفاتها التقنية. وعجزت الطائرة عن نقل 5 أطنان من الحمولة إلى مسافة 1200 كيلومتر دون أن تتزود بالوقود.

وعلاوة على ذلك فإن خبراء وزارة الدفاع سجلوا ملاحظات شملت أجهزة الملاحة وبوابة قسم الشحن وعجلات الطائرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم شركة "إيليوشين" (إيل) الروسية، ألكسندر أنوخين، إن الشركة أدخلت تعديلات لازمة في تصميم الطائرة وقامت بتخفيف وزنها لتتفق تماما مع مواصفاتها التقنية المعلنة مسبقا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا