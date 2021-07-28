المنطقة العسكرية الجنوبية للجيش الروسي تستضيف منتدى "الجيش - 2021"

تستضيف المنطقة العسكرية الجنوبية ومنطقة شمال القوقاز للجيش الروسي فعاليات منتدى "الجيش – 2021 " العسكري التقني الدولي التي ستقام في 26 ميدانا تابعا للمنطقة العسكرية.

أفاد بذلك ناطق باسم المنطقة العسكرية الجنوبية وقال إن فعاليات المنتدى ستقام كذلك في القواعد العسكرية في أبخازيا وأرمينيا وأوسيتيا الجنوبية.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان نشره المكتب الصحفي للمنطقة الجنوبية إن مراسم افتتاح منتدى "الجيش –2021" ستقام في 27 أغسطس المقبل تحت إشراف قائد قوات المنطقة العسكرية الجنوبية للجيش الروسي اللواء، ألكسندر دفورنيكوف.

وستشارك في فعاليات المنتدى 12 ألف قطعة من الأسلحة والمعدات الحربية التي تمثل وحدات الجيش والحرس الوطني الروسي وقوات الحدود التابعة لجهاز الأمن الفدرالي حيث تستعرض لضيوف المنتدى إمكانياتها القتالية والسبل والطرق التكتيكية وستحاكي مشاهد تاريخية من المعارك المصيرية للجيشين الروسي والسوفيتي، فضلا عن العروض البهلوانية للطائرات الحربية الحديثة.

أما المنطقة العسكرية الجنوبية فستمثلها في المنتدى 40 وحدة عسكرية وتشكيل عسكري وستوجه كذلك دعوات الحضور إلى شركات الصناعة الدفاعية ومعاهد البحوث العلمية ومؤسسات التعليم العسكري.

يذكر أن منتدى "الجيش - 2021" العسكري التقني الدولي على مستوى القوات المسلحة الروسية سيقام في 22- 28 أغسطس المقبل في مجمع "باتريوت" العسكري الوطني وميدان "ألابينو" للتدريب العسكري ومطار "كوبينكا" بضواحي موسكو وغيرها من قواعد الجيش الروسي.

المصدر: تاس