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منتدى "الجيش-2019" يبرز الاهتمام العالمي بالأسلحة الروسية

العلوم والتكنولوجيا

منتدى
Sputnik Vitaly Belousov
روبوت "أوران-9" العسكري الروسي
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أكدت مصادر في الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون الفني والعسكري أن المشاركين الأجانب في منتدى "الجيش-2019" أبدوا اهتماما كبيرا بشراء المدرعات والأسلحة والروبوتات العسكرية الروسية.

وقال بيان صادر عن الهيئة "من الصعب ألا نلاحظ الاهتمام المتزايد بالروبوتات العسكرية والعربات القتالية غير المأهولة التي عرضتها شركة "روستيخ" خلال منتدى (الجيش-2019)، لقد تلقينا أول عرض لتصدير روبوت (أوران-9) إلى دولة أجنبية، كما تلقينا عروضا لتصدير طائرات (أوريون-إيه) المسيرة، المخصصة للاستطلاع والرصد، والقادرة على التحليق لفترات طويلة".

كما أشار البيان إلى الاهتمام العالمي الكبير بالأسلحة التي كشفت عنها روسيا مؤخرا، ومنها بنادق كلاشينكوف الأوتوماتيكية من الفئة "200"، وأنظمة "بانتسير إس إم-1" المعدلة للدفاع الجوي، وأنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للأهداف الجوية "فيربا"، بالإضافة إلى طائرات النقل العملاقة IL-78MK-90A.

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وطوّرت روسيا روبوت "أوران-9" ليعمل كآلية مصفحة ومجنزرة، قادرة على أداء مختلف المهام القتالية والاستطلاعية حتى في أصعب الظروف، وسلّحته بمنظومات مختلفة من الصواريخ الموجهة المضادة للدروع والطائرات، ويمكن تزويده بمنظومات "كورنيت" الصاروخية أيضا، فضلا عن احتوائه على رشاش كلاشينكوف المضاد للأفراد، ومدفع أوتوماتيكي رشاش من عيار 30 ملم.

 وزود هذا الروبوت بأجهزة للتحكم به عن بعد بواسطة جهاز لاسلكي، أو غرفة تحكم ثابتة أو متنقلة، بالإضافة إلى أحدث أنظمة التصوير البصرية والليزرية والحرارية.

المصدر: تاس

 

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