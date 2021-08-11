الولايات المتحدة تخطط لتطوير طائرات جديدة لسلاح البحرية

أعلن موقع Jane's المتخصص بالشؤون العسكرية أن الولايات المتحدة تخطط لتطوير طائرات تدريب جديدة لقوات سلاح البحرية في جيشها.

وتبعا للموقع فإن "ثلاث شركات أعلنت عن نيتها المشاركة في مناقصة لتطوير طائرات تدريب لسلاح البحرية الأمريكي، لتحل محل طائرات T-45 Goshawk المستخدمة حاليا".

وأشار الموقع إلى أن شركتي Boeing و Lockheed Martin الأمريكيتين أكدتا أنهما ستتقدمان بطلب للمشاركة في المناقصة المذكورة بموجب برنامج UJTS، كما أن مجموعة Leonardo الإيطالية كانت قد أعلنت سابقا عن نيتها التقدم للمناقصة أيضا.

ومن المفترض أن تعرض Boeing على سلاح البحرية الأمريكي طائرات من نوع T-7A Red Hawk تطورها مع شركة Saab السويدية، أما شركة Lockheed Martin فمن المفترض أن تقترح طائرات T-50A التي تطورها مع شركة "KAI" الكورية الجنوبية.

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وتجدر الإشارة إلى أن طائرات T-45 Goshawk هي طائرات نفاثة صغيرة طورتها شركتا Boeing و BAE Systems على أساس طائرات "هوك "البريطانية. ومنذ العام 1991 تم استخدامها لتدريب الطيارين في البحرية الأمريكية ، وتصل سرعة هذه الطائرات إلى 1000 كم/ساعة ، كما يمكنها التحليق لارتفاعات تصل إلى 13000 م.

المصدر: سلاح روسيا