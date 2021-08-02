البذر السحابي.. حل لشح المياه أم سلاح وتحكم بالطقس؟

تزداد تقنيات استمطار السحب صناعيا توسعا وانتشارا، حيث تختبر الإمارات طريقة جديدة للاستمطار بإطلاق شحنات كهربية في السحاب المنخفض في طبقات الجو.

لم يعد استمطار السحب صناعيا وإسقاط محتواها من بخار الماء والأمطار ترفا أو خيارا في بعض المناطق، خاصة في تلك التي تعاني من شح المياه وندرة الأمطار وتكرار الجفاف والتصحر.

وبدأ بالفعل تطبيق هذا النهج في أكثر من دولة عربية، خاصة السعودية والإمارات والمغرب وأخيرا الأردن، التي وقعت مؤخرا اتفاقية تعاون لتنفيذ أول استمطار بالتجربة التايلندية، بين حكومتي الأردن وتايلاند.

شهدت التجارب والمحاولات التي تمت في عدد من الدول نسب نجاح متفاوتة، ونجمت عن بعضها أيضا مشكلات غير متوقعة ولم تكن في الحسبان، بل إن هناك مخاوف من أن يتم استخدام تجارب التحكم في الطقس كسلاح عسكري ذي فاعلية كبيرة في التأثير على خطوط الإمداد وتعطيل صواريخ العدو.

إذا..

هل تعالج تقنيات الاستمطار مشكلات شح المياه بالفعل؟

وما الآثار غير المتوقعة التي يمكن أن تنتج عنها وكيف يمكن مواجهة ذلك؟

هذه وأسئلة أخرى ناقشناها في لقاء جديد من برنامج #واتس_نيو مع الإعلامي #أشرف_شهاب، وكان ضيف اللقاء الأستاذ محمود حسين، رئيس مركز سعود زايد للدراسات البحثية والاستراتيجية.

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