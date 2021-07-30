روسيا تبدأ قريبا بتصنيع غواصات وسفن عسكرية جديدة

أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء في البلاد سيباشرون قريبا في تطوير سفن وغواصات جديدة لصالح الجيش.

وتبعا للمصادر فإن "روسيا تخطط لصنع أربع غواصات جديدة وسفينتين عسكريتين لصالح جيشها، وفي الفترة ما بين 9 و 10 أغسطس القادم ستبدأ المصانع الروسية بتطوير غواصتين صاروخيتين حديثتين من نوع Borey-A، وغواصتين تعملان بالديزل والكهرباء سيتم تصنيعهما في إطار المشروع الحكومي 636.3، إضافة إلى طرادين حربيين قادرين على إطلاق الصواريخ الباليستية".

وستتولى مصانع شركة "سيفماش" الروسية عملية تطوير غواصتي Borey-A اللتين ستحملان اسمي "دميتري دونسكوي" و "الأمير بوتيومكين"، فيما ستتولى أحواض بناء السفن الأميرالية الروسية بناء غواصتي "موجايسك" وياكوتسك" في إطار المشروع 636.3، أما الغواصتان الأخريان فسيتم تصنيعمها في مصنع "آمور" الروسي.

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ومن المفترض أن تجهز غواصات Borey-A الجديدة بمنصات قادرة على إطلاق 16 صاروخا باليستيا من نوع "بولافا"، أما السفن الجديدة فسوف تسلح بصواريخ "أوران" الروسية المضادة للسفن، ومنظومات Redut الصاروخية للدفاع الجوي، ومدافع من عيار 100 ملم، ورشاشات خفيفة ومتوسطة، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات المضادة للسفن والغواصات.

المصدر: سلاح روسيا