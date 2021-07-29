القوات البرية الروسية تتسلم دفعة جديدة من دبابات "تي - 80" المطورة

لا تزال القوات البرية الروسية تعزز قدرتها الضاربة وقد تلقت مؤخرا دفعة جديدة من دبابات "تي – 80 بي في إم".

وقال ناطق باسم شركة "أومسك" للدبابات إن الشركة اختبرت الدبابة لأول مرة الصيف الجاري وضم برنامج الاختبارات اجتياز مانع مائي. وذلك بعد أن أنشأ خبراء الشركة حوضا خاصا لهذا الغرض. وقال الناطق إن الدبابة استعرضت أثناء الاختبار أفضل مواصفاتها.

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وأعاد مدير عام الشركة إيغور لوموف إلى الأذهان أن شركته بدأت في تسليم القوات البرية دفعات أولى من دبابة "تي – 80 بي في إم" عام 2019. وقال إن الدبابة زادت من قدرتها النارية والقابلية للحركة والمناورة كما ازداد مدى الرماية بأنواع مختلفة من الذخائر ليلا ونهارا وفي ظروف الرؤية المحدودة ودرجة الحرارة المنخفضة. ومن أجل أن تبقى الدبابة ذات فاعلية لأطول فترة تم تزويدها بـ3 أنواع من أجهزة الحماية وهي أجهزة "ريليكت" للحماية الدينامية، وأجهزة الحماية النشيطة "أرينا – إم" وشبكات حديدية تحمي الدبابة من الإصابة بقذائف جوفاء.

كما تم تزويد الدبابابة التي تزن 46 طنا بمدفع 125 ملم ومحرك "غي تي دي – 1250" التوربيني المطور، ما أدى إلى التقليل من استهلاك الوقود وكذلك أجهزة التصويب الحديثة المزودة بمقياس المسافة وأجهزة تلفزيونية، فضلا عن أجهزة جديدة لقيادة النيران.

المصدر: روسيسكايا غازيتا