سيناريو لمعركة مفترضة بين المقاتلتين "كش مات" الروسية والأمريكية "إف - 35"

وصف طيار الاختبارات أناتولي كنشيف سيناريو محتمل لمعركة بين طائرة "كش مات" الروسية التكتيكية الخفيفة، المعرفة أيضا بالرمز "سو – 75"، ومقاتلة أمريكية من الجيل الخامس طراز "إف – 35".

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وأشار الطيار التجريبي إلى أن المقاتلة الروسية الجديدة "كش مات" لديها ميزة مهمة في مثل هذه المعركة، لقدرتها الفائقة على المناورة في المقدمة، في حين أن المقاتلة الأمريكية "إف – 35" الأحدث، جرى إضعاف هذا الميزة فيها، مع التركيز على الديناميكية الشاملة للمنظومة القتالية.

ولفت كنشيف في تصريح صحفي إلى أن الطائرة "إف – 35" على الرغم من أنها قادرة على الطيران بزاوية هجوم قدرها 50 درجة، إلا أنها لا تستطيع تنفيذ انعطاف قتالي، في حين أن المقاتلة "سو – 75"، أو "كش مات" يمكنها فعل ذلك، ما يضمن لها التميز مرة أخرى.

وأوضح الطيار الروسي المتخصص في الاختبارات أن المعدات والأجهزة الموجودة على متن الطائرة الروسية تمكنها من مهاجمة 6 أهداف وتتبع ما يصل إلى 30 هدفا جويا، مشيرا إلى أن الخصم يتخلف في هذا الأمر.

علاوة على ذلك، سيكون نطاق رادار المقاتلة "كش ملك" أعلى، مما سيسمح باكتشاف أسرع للخصم، كما أن مقاتلة الجيل الخامس الروسية الجديدة هذه ستزود بعناصر من الذكاء الاصطناعي، التي تعطي خوارزمية العمل في المعركة.

وشدد طيار التجارب في نفس الوقت إلى أن مثل هذه المعركة ستدور بين طائرتين مقاتلتين متساويتين تقريبا، وستعتمد النتيجة على قدرة الطيار على اعتصار إمكانيات طائرته إلى أقصى حد.

المصدر: lenta.ru