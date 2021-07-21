تقرير: ما الذي يجعل مقاتلة "كش ملك" الروسية الجديدة فريدة من نوعها؟

عرض صالون الطيران والفضاء الدولي "ماكس 2021"، مقاتلة الجيل الخامس الروسية الجديدة الخفيفة ذات المحرك الواحد "كش ملك" Checkmate، فما هي أهم مواصفاتها وما يميزها عن غيرها؟

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تقول شركة سوخوي المطورة للمقاتلة الروسية الجديدة التي قد يطلق عليها أيضا الاسم "سو – 75"، إن المقاتلة الجديدة الواعدة بفضل نمطها وقدراتها القتالية الواسعة، يمكن أن تصبح رائدة على المستوى العالمي من حيث السعر والفعالية القتالية.

ومن المتوقع أن تطلب "كش ملك" من مشترين في الخارج، ومن المقرر إنتاج 300 مقاتلة من هذا النوع خلال السنوات الخمسة عشر عاما القادمة.

وستتراوح تكلفة المقاتلة الروسية الخفيفة الجديدة من 25 إلى 30 مليون دولار، ويتوقع المحللون أن تنافس طائرات الجيل الخامس الأمريكية من طراز "إف – 35" في السوق الدولية.

وقال يوري سليوسار، المدير العام لشركة الطائرات المتحدة في تصريح للصحفيين خلال حفل تقديم المقاتلة الجديدة: "الفكرة ولدت من الاقتصاد. في رأينا، هناك الكثير من الطائرات ذات المحرك الواحد في السوق الآن.. ولكن لا توجد طائرات من الجيل الخامس ذات محرك واحد بسعر مقبول ومبرر اقتصاديا، ما يجعله في متناول معظم زبائن الطائرات الحربية متعددة المهمات".

والميزة التنافسية الأخرى للمقاتلة الروسية الخفيفة الجديدة، حسب سليوسار تتمثل في "بنيتها المفتوحة"، والتي تسمح للعميل باختيار "الجهة الفنية" المطلوب للطائرة القتالية المستقبلية.

ويشير المسؤول في الصناعات الجوية الروسية إلى أن "شاه ملك" عبارة عن مقاتلة من الجيل الجديد متعددة الوظائف، وهي تتميز بالقدرة على التكيف مع احتياجات العملاء، وبتكاليف تشغيل منخفضة وقدرات قتالية واسعة.

وتفيد الشركة المصنعة بأن مقاتلة "شاه ملك" ستكون في المستقبل القريب قادرة على تنفيذ مهمات جماعية مع الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة، مجتمعة في نظام معلومات واحد، وستحمل مقاتلة الجيل الخامس الروسية الجديدة صواريخ وقنابل قوية، وتنفيذ مهام قتالية في دائرة نصف قطرها 1.5 ألف كيلومتر، وفقا لرئيس هيئة "روستيخ" الحكومية سيرغي تشيمزوف.

ومن المتوقع أن تقوم مقاتلة "شاه ملك" بأول رحلة جوية لها في عام 2023، ومن المقرر الانتهاء من جميع الأعمال على الطائرة في غضون أربع سنوات. وستظهر في المستقبل، طائرة مسيرة، وربما مقاتلة قائمة على أساس "سو – 75".

ولا توجد حتى الآن نظائر لمقاتلة المحرك الواحد الجديدة في روسيا، علاوة على الاستخدام الواسع لتقنيات الذكاء الصناعي، وتقنيات الجيل الخامس.

ومن المواصفات الفنية الأخرى التي تتميز بها مقاتلة "شاه ملك" أن الحد الأقصى للكتلة للحمل القتالي يبلغ 7400 كجم، والسقف العملي 16.5 كم، كما يمكنها حمل أسلحة تقليدية ضاربة وأيضا طائرات مسيرة صغيرة.

ويسمح الرادار المزود بهوائي صفيف مرحلي نشط لمقاتلة "شاه ملك" بمهاجمة ما يصل إلى ستة أهداف في وقت واحد، بما في ذلك الطائرات المعادية من الجيل الخامس.

المصدر: RT