"قمر الغزال" يظهر بلون برتقالي غريب بسبب الحرائق

يضيء بدر شهر يوليو سماء ليلة الجمعة 23، لكنه سيبدو مكتملا لمدة ثلاثة أيام تقريبا حول ذروة اكتمال القمر، من مساء الخميس حتى صباح السبت.

ويحمل القمر الكامل لهذا الشهر اسم "قمر الغزال" (Buck Moon)، ووفقا لوكالة ناسا، فإنه سيظهر مقابل الشمس في الساعة 10.37 مساء يوم الجمعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أي الساعة 02:37 بتوقيت غرينتش ليوم السبت 24 يوليو.

July's full Buck moon rises this week - and it may appear red in the night sky https://t.co/kou81lQjmQ — CBS News (@CBSNews) July 21, 2021

وفي تلك اللحظة، ستكون الشمس والأرض والقمر في محاذاة مثالية، ولكن نظرا لأن القمر يبعد حوالي 5 درجات عن مستوى مدار الأرض، فإن ضوء الشمس سوف يسقط بالكامل على جانب القمر المواجه للأرض.

وسيبدو القمر ممتلئا لمدة ثلاثة أيام تقريبا حول ذروته، من مساء الخميس (22 يوليو) حتى صباح السبت، لذلك هناك متسع من الوقت لرؤيته، وفقا لوكالة ناسا.

PASS IT ON: The full Moon arrives this Friday night! During the month of July, this Moon is known as the Full Buck Moon. Photo courtesy of Kelsey Borntrager. #Moon#Spacepic.twitter.com/qbh6zHXu1B — Mark Tarello (@mark_tarello) July 20, 2021

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وقد يبدو القمر الكامل لشهر يوليو بلون غير عادي لكثير من الناس، حيث تسبب نحو 120 حريقا مشتعلا في الساحل الغربي للولايات المتحدة، بما في ذلك حريق Bootleg Fire في ولاية أوريغون، في إرسال جزيئات دخان عبر معظم سماء البلاد، ما أدى إلى ضباب دخاني وسوء جودة الهواء، وفقا لما ذكرته Gothamist، وهي مطبوعة مقرها مدينة نيويورك.

وتسبب تلوث الهواء هذا في ظهور الشمس بلون أحمر وقد يبدو القمر المكتمل بالتالي، بلون برتقالي في المناطق المتأثرة بحرائق الغابات هذا الصيف.

ويختلف هذا اللون اللامع عن لون القمر الأحمر الدموي الذي يظهر أثناء الخسوف.

وأثناء خسوف القمر، تمنع الأرض ضوء الشمس من الوصول إلى القمر. ومع ذلك، فإن الشمس كبيرة ومشرقة لدرجة أن ضوءها يمكن أن ينحني حول الأرض. ويمر هذا الضوء عبر الغلاف الجوي للكوكب، والذي يقوم بتصفية الأطوال الموجية الزرقاء الأقصر، ولكنه يسمح بمرور أطوال الموجات الحمراء والبرتقالية الأطول. وذكر موقع "لايف ساينس" سابقا أن هذه الأطوال الموجية تصل إلى القمر، وتحوله إلى اللون الأحمر الصدئ.

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وفي المقابل، سيأتي لون "قمر الغزال" من جزيئات الدخان الكثيفة في الغلاف الجوي للأرض. وتحجب جزيئات الدخان هذه الأطوال الموجية الأقصر للأصفر والأزرق والأخضر ولكنها تسمح بمرور موجات أطول من الأحمر والبرتقالي، بحسب وكالة ناسا.

وتعطي هذه الأطوال الموجية الأطول لونا برتقاليا أحمر للسماء، وبالتالي للقمر والشمس. وذكرت وكالة ناسا أن هذه الألوان قد تبدو شديدة بشكل خاص أثناء شروق الشمس وغروبها، لأن ضوء الشمس يجب أن ينتقل عبر المزيد من الغلاف الجوي للأرض في تلك الأوقات.

وأطلق على القمر الكامل لشهر يوليو اسم "قمر الغزال" من قبل سكان ألغونكوين الأصليين في ما يعرف الآن بشمال شرق الولايات المتحدة. وحصل البدر على هذا الاسم لأنه يحدث عندما تنبت الغزلان الذكور، المعروفة باسم Buck، قرونها المخملية.

وتشمل الأسماء الأخرى للقمر الكامل لشهر يوليو، ثمر الرعد (Thunder Moon)، بسبب العواصف الرعدية المتكررة في أوائل الصيف. وفي أوروبا، يُطلق على البدر اسم قمر القش (Hay Moon) كونه يتزامن مع موسم جمع القش.

المصدر: لايف ساينس