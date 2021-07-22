طائرة فائقة الخفة تشارك في البرنامج الجوي لمعرض "ماكس - 2021"

شهد البرنامج الجوي لمعرض "ماكس" الدولي للطيران والفضاء طائرة خفيفة فريدة من نوعها يمكن أن تقلع من ساحة قصيرة مخصصة للمروحيات وتهبط فيها كذلك .

وأطلقت على تلك الطائرة الخفيفة الروسية تسمية "بارتيزان" (المقاوم) نسبة إلى المدنيين المشاركين في الحرب حيث استقبلوا في مواقعهم الضيقة طائرات خفيفة تنقل إليهم الإمدادات.

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وكشف معرض "ماكس – 2021" عن طائرة "تب بي إس – 2 إم سي" التي أقلعت من موقع تحيط به الغابة طوله 50 مترا وعرضه 30 مترا ثم هبطت فيه.

وقال مدير المشروع، يان تشبيسوف، في حديث أدلى به يوم 21 يوليو لوكالة "تاس" الروسية إن الهبوط في ساحة صغيرة محدودة هو أكثر عملية تعقيدا بالنسبة إلى الطائرة التي يجب كبح السرعة خلال فترة قصيرة من الزمن. وأضاف أنه كان من المستحيل سابقا هبوط أية طائرة في مطار مخصص للمروحيات. لكن المهندسين اخترعوا محركا كهربائيا يقوم بتهوية الجناح من أسفله، ما يؤدي إلى تباطؤ الطائرة السريع وضبط تيارات الهواء عند الإقلاع والهبوط.

وقال مدير المشروع إن طائرة "بارتيزان" لها مستقبل واعد، إذ أنها يمكن أن تستخدم كبديل للمروحيات في مناطق نائية خالية عن مطارات فيها غابات وجبال.

يذكر أن معرض "ماكس" الدولي للطيران والفضاء يقام في 20 – 25 يوليو الجاري بمدينة جوكوفسكي بضواحي موسكو.

المصدر: تاس