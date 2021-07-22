مواصفات المروحية الروسية الجديدة "كا-62" المعروضة في "ماكس-2021" (فيديو)

كشفت شركة "مروحيات" روسيا" في معرض "ماكس-2021" عن أحدث مروحياتها التي يمكن استخدامها للأغراض المدنية والعسكرية "كا-62" Ka-62.

وأشار الخبراء خلال المعرض إلى أن مروحية Ka-62 الجديدة تعتبر نموذجا مطورا عن مروحيات Ka-60، ويمكن تعديلها لتكون مروحية لنقل الركاب أو البضائع أو مروحية لفرق الإسعاف الطبية أو حتى مروحية عسكرية.

يبلغ الوزن الأقصى للإقلاع لهذه المروحية 6800 كلغ، كما يمكنها حمل 2000 كلغ من الحمولة في قمرتها أو 2500 كلغ على وحدات التعليق التي تثبت عليها.

ويتكون طاقم Ka-62 من شخصين، كما يمكنها نقل 15 راكبا، والتحليق في رحلات يصل مداها إلى 720 كلم، وبسرعة قصوى تبلغ 310 كلم/سا.

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وخلال فعاليات معرض "ماكس-2021" وقعت شركة "مروحيات روسيا" اتفاقية مع شركة Gazprombank Leasing لتسليم الأخيرة دفعة أولية من 3 مروحيات من الطراز المذكور لاستخدامها في النقل المدني.

وكانت روسيا قد كشفت في المعرض أيضا عن العديد من مروحياتها الجديدة الواعدة، كمروحيات K-32 المطورة خصيصا لفرق الإطفاء، ومروحية MI-171 A3 التي صممت لصيانة المنصات البحرية بما فيها منصات استخراج البترول والغاز.

المصدر: روستيخ