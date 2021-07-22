"ماكس 2021" يعرض المروحية الروسية الجديدة متعددة الأغراض "كا – 62"

شهد صالون "ماكس 2021" عرض المروحية الروسية الجديدة متعددة الأغراض "كا – 62" التي تتميز بقدرتها على أداء مجموعة واسعة من المهام، من نقل الركاب إلى المشاركة في الدوريات والإنقاذ.

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وتخضع هذه الطائرة المروحية لاختبارات طيران منذ عام 2017، ومن المفترض أن تستكمل في خريف عام 2021.

ويصف المطورون "كا – 62" بأنها المروحية المتعددة الأغراض التي سبقت عصرها، ويمكن استخدامها لتنفيذ مهام مختلفة تشمل نقل الركاب والبضائع والإنقاذ والعمليات الطبية والدوريات، ويمكن استخدامها أيضا في القطب الشمالي.

وتعد الطائرة المروحية المتعددة الأغراض من الدرجة المتوسطة " كا – 62" من أحدث طرازات الطائرات في معرض الطيران الدولي بموسكو "ماكس 2021"، وقد عكف على تطويرها مكتب "كاموف".

ومن المتوقع أن تصبح المروحية الجديدة إضافة معتبرة للطرازات المدنية من المروحية "مي – 8/17"، الأكثر جدارة والأضخم على مستوى العالم.

ويقول أندريه سيميونوف، النائب الأول للمدير العام لشركة "بروغريس"، إن هذه المروحية، كما هو الحال تقليديا في مدرسة "كاموف"، تسبق عصرها، ولها ميزاتها ومزاياها الفريدة من نواح كثيرة.

المصدر: تاس