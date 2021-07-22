خببير يوضح أوجه الاختلاف بين المقاتلتين الروسية "كش ملك" والأمريكية "إف – 35"

علق فاديم لوكاشيفيتش، المصمم السابق في مكتب سوخوي، الدكتور في العلوم التقنية، على ادعاءات صحفيي "Defense Express" حول أول مقاتلة تكتيكية روسية ذات محرك واحد من الجيل الخامس.

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وأوضح المصمم المتخصص الفروقات بين المقاتلة الروسية الجديدة "كش ملك" التي عرض نموذجها الأول في معرض ماكس 2021، ونظيرتها الأمريكية "إف – 35 لايتيغ 2".

وقال لوكاشيفيتش بهذا الشأن: "هذه ليست نسخة من المقاتلة الأمريكية الخامسة والثلاثين، إنها طائرة مختلفة اختلافا جذريا. بل إنها مصنوعة وفقا لتصميمات ديناميكية هوائية مختلفة. إف – 35 عبارة عن مخطط كلاسيكي بوجود موازن أفقي، لكن هذه الطائرة (الروسية)، دعنا نسميها (كش ملك)، لا تحتوي على مثبت أفقي، ولا يوجد بها مثبت على الإطلاق. لديها ذيل على شكل طائرتين مائلتين تفاضليا، يؤديان وظائف الذيل العمودي، أي عارضتين، وبالتالي، مثبت أفقي".

وشدد على أن الطائرتين لا يوجد بينهما أي شيء مشترك آخر من حيث المبدأ، عدا أنهما طائرتان مقاتلتان خفيفتان، مضيفا أن المقارنة على هذا الأساس والقول إن "كش ملك" منسوخة من "إف – 35" تشبه مقارنة سيارة مرسيدس بكابينة تلغراف.

وأوضح المصمم السابق في مكتب سوخوي الروسي أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يجمع الطائرتين هو أنهما من نفس فئة الوزن.

وبشأن الادعاءات بأن وجه القصور في الطائرة الروسية ذات المحرك الواحد، على وجه الخصوص، الذيل على شكل حرف V، ما يعقد السيطرة على الطائرة، قال الخبير في تصميم الطائرات: "في الواقع، يعقد الذيل على شكل حرف V خوارزمية التحكم في الطائرة، ولكن الآن لعقود كان الطيار يتحكم في الأسطح النفاثة ليس عن طريق الكابلات، كما كان في فجر الطيران، ولكن بمساعدة أنظمة التحكم في التشغيل، هذه هي أجهزة الكمبيوتر وما إلى ذلك. من وجهة النظر هذه، لا يوجد فرق جوهري بين الذيل الكلاسيكي، على سبيل المثال، كما هو الحال في سو - 27، وهذه مسألة خوارزميات. الطيار لن يشعر حتى بالفرق. من غير العملي القول أن هذا الأمر أكثر صعوبة. وما هو سهل على الإطلاق في الطيران الحديث؟ لا يوجد شيء".

ووصف الخبير القول بأن كمية الهواء الكبيرة جدا تحت قمرة القيادة في هذه الطائرة تقلل من تخفيها عن الرادار، بالغباء، مضيفا تساؤله "من أين يتسرب؟ هنا لديك كمية هواء. إنه أنبوب مستقيم. بالنظر من الأمام، من نصف الكرة الأمامي، سترى أن هناك شفرات ضاغط في مكان ما في الخلف، وهذا هو المحرك. هذا هو السبب في أن جميع الطائرات المصممة على أنها غير مرئية، توجد بها قناة سحب الهواء منحنية.. إذا نظرت إلى (كش ملك) من الجانب، ترى مدخل الهواء موجود أسفل المحرك، وهو منحني. هذا إذا نظرتم من الجانب، حيث لا ترى المحرك. هذا هو السبب في أن هذه الحجة لا تعمل على الإطلاق. والشخص الذي كتبها لا يعي بتاتا ما ينظر إليه".

المصدر: Lenta.ru