"ماكس - 2021" يكشف عن نسخة تصدر إلى خارج روسيا لمنظومة الحرب الإلكترونية الجوية

كشف معرض "ماكس -2021" الدولي للطيران عن نموذج يصدر إلى بلدان أخرى من منظومة "ريشاغ – آب – إي" للحرب الإلكترونية والتي تم نصبها في مروحية " مي – 8 إم تي بي إر 1".

وتستخدم المنظومة لحماية مجموعة من الطائرات والمروحيات والمنشآت الأرضية من الأهداف الجوية والدفاعات الجوية المعادية وذلك عن طريق إسكاتها إلكترونيا.

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وعلى وجه الخصوص فإن منظومة الحرب الإلكترونية الروسية التي تنصب في المروحيات وبمقدورها إسكات الرادارات وغيرها من أجهزة الدفاع الجوي أثناء الغارات الجوية وكذلك حماية قاذفات القنابل الصديقة من نيران المقاتلات المعادية.

وبمقدور "ريشاغ – آب – إي" أن تقوم في وقت واحد بإسكات ما لا يقل عن 8 وسائل لاسلكية إلكترونية عن طريق التشويش على تردداتها ومجالاتها الموجهة.

يذكر أن الجيش الروسي تسلم منظومة الحرب الإلكترونية "ريشاغ – آب" عامي 2015 – 2016. ويقوم تصميمها على قاعدة الهوائيات الشبكية متعددة الأشعة. وتستخدم المنظومة قطع الغيار الروسية التي لا مثيل لها في العالم.

ومن مميزات المنظومة تعدد مهامها وإمكانية نصبها في المروحيات والطائرات والمنشآت الثابتة والمتحركة والسفن الحربية.

وليس بمقدور المنظومة إسكات الأجهزة اللاسلكية الإلكترونية فحسب بل والقيام بالاستطلاع اللاسلكي التقني وكشف المصادر الغريبة للأشعة الكهرومغناطيسية.

المصدر: تاس