مؤسسة "روستيخ" تكشف عن محرك هجين للمروحيات والدرونات

كشفت شركة المحركات الروسية الموحدة، بصفتها فرعا لشركة "روستيخ" الحكومية، في معرض "ماكس – 2021" للطيران لأول مرة عن محرك هجين سيستخدم في المروحيات الخفيفة والدرونات.

ونقلت وكالة "تاس" عن المكتب الصحفي للشركة قوله: "إن المحرك يتم تدويره بمحركات كهربائية تغذّى بمولد كهربائي أو بطارية كهربائية وبالاثنين معا.

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وتسمح تكنولوجيا المحرك الهجين الذي يعمل بالكهرباء أو يعتمد محركا توربينيا بالتحكم الفعال في تيارات الطاقة واختيار أفضل نظام للعمل.

ويتكون المحرك الهجين الذي كشف عنه في المعرض من محرك توربيني ومحركات كهربائية ومنظومة قيادة وبطارية كهربائية. وتبلغ قدرة المحرك عند إقلاع الطائرة 900 كيلوواط.

وأوضح المكتب الصحفي أن المحرك الهجين يمكن أن يستخدم مستقبلا في المروحيات الخفيفة متعددة المهام والدرونات المختلفة والطائرات الخفيفة التابعة لخطوط الطيران المحلية وحتى في التاكسي الطائر.

ويتوقع أن ينتهي العمل على تصميم المحرك الهجين بحلول عام 2028.

يذكر أن معرض "ماكس – 2021" للطيران والفضاء يقام في 20 – 25 يوليو الجاري في ضواحي موسكو.

المصدر: تاس