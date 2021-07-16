معرض "ماكس - 2021" يكشف عن طائرة من دون طيار تعترض درونات صغيرة

تكشف شركة "ألماس – أنتاي" الروسية في معرض "ماكس - 2021" الدولي للطيران والفضاء عن درون "فولك - 18" (الذئب) المطور المخصص لاعتراض وتدمير درونات معادية صغيرة الحجم.

وجاء في بيان نشره المكتب الصحفي لشركة "ألماس – أنتاي" المخصصة لتصنيع منظومات الدفاع الجوي والدرع الصاروخية أن الشركة قد انتهت من اختبار نموذج مطور من درون" فولك – 18" بمقدوره أن يبحث أوتوماتيكيا عن درونات معادية ويعترضها ويدمرها بشكل مستقل.

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وقال ناطق باسم الشركة إن تصميم الدرون من هذا النوع هو رد تقني روسي على مخاطر تشكلها درونات ضاربة صغيرة الحجم ومروحيات مسيرة صغيرة تحمل المتفجرات على متنها. وسبق للقوات الروسية أن واجهت مثل هذه الدرونات المبتكرة المهاجمة على قاعدة "حميميم" في سوريا.

يذكر أن نسخة أساسية لدرون "فولك – 18" تم الكشف عنها لأول مرة في منتدى الجيش عام 2019 في روسيا.

جدير بالذكر أن معرض "ماكس – 2021" الدولي الـ15 للطيران والفضاء يقام في 20 – 25 يوليو الجاري بمدينة جوكوفسكي بضواحي موسكو.

المصدر: نوفوستي