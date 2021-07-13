شركة تركية تنشر فيديو لدرون محلي الصنع ضارب جديد

نشرت شركة Baykar Technologies التركية على الإنترنت مقطع فيديو أظهر رحلة جوية تجريبية لدرون Acinci الضارب الذي يحمل على متنه نموذجا للقنبلة الجوية.

وبقي الدرون في الجو لمدة 13 ساعة مع نموذج من قنبلة NEB بوزن 1300 كيلوغرام.

وزاد وزن الدرون عند إقلاعه عن 6000 كيلوغرام وصعد الدرون إلى ارتفاع 9000 متر. وأعلنت الشركة أن اختبارات الدرون تكللت بنجاح.

يذكر أن درون Acinci الضارب التركي سبق له أن حطم رقما قياسيا وطنيا من حيث مدة التحليق حيث بقي في الجو لمدة 24 ساعة ووجه ضربات صاروخية إلى أهداف برية باستخدام منصات إطلاق تم تصميمها خصيصا له.

جدير بالذكر أن الدرون حقق قبل ذلك 874 طلعة جوية.

المصدر:روسيسكايا غازيتا