الصين تكشف نموذجها الأحدث من التاكسي الطائر

نشرت شركة XPeng Motors الصينية فيديوهات ترويجية استعرضت فيها مركبتها الطائرة ذاتية القيادة التي ستدخل من خلالها المنافسة في عالم النقل الجوي المدني.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مركبة X2 الواعدة ستكون قادرة على التنقل وتحديد وجهتها دون طيار، معتمدة على منظومات الذكاء الاصطناعي ومنظومات تحديد المواقع العالمية عبر الأقمار الصناعية.

ويمكن لهذه المركبة وفقا لمطوريها نقل حمولات تصل أوزانها إلى 560 كلغ، والتحليق في رحلات تصل مدتها إلى 35 دقيقة، بسرعة 130 كلم/سا، فضلا عن أنها مجهزة بمستشعرات وتقنيات خاصة تمكنها من تفادي أي عقبات تواجهها أثناء التحليق أوتوماتيكيا.

وتشبه هذه المركبة من حيث التصميم بعض مركبات التاكسي الطائر التي كشفت عنها بعض الشركات في السنوات الأخيرة، إذ حصلت على هيكل محمول على محورين معدنيين كما في المروحيات، وجهزت بقمرة تفتح أبوابها نحو الأعلى، وجهزت بأربع مراوح تمكنها من الإقلاع والهبوط بشكل عمودي.

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وتعتبر هذه المركبة ثاني مركبة طائرة تطورها شركة XPeng Motors، إذ كانت قد سبقتها مركبة Voyager X1 التي اجتازت حتى اليوم أكثر من 10 آلاف رحلة تجريبية.

المصدر: ixbit