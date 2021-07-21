"ماكس-2021" يكشف عن أحدث ما طوّرته روسيا من درونات وطائرات حربية ومدنية

كشفت فعاليات معرض "ماكس-2021" هذا العام عن أحدث ما توصلت له روسيا في مجال صناعة الطيران، وبالأخص صناعة الدرونات والمقاتلات والطائرات المدنية.

ومن أكثر ما لفت انتباه زوار المعرض ووسائل الإعلام ربما كانت المقاتلة الروسية من الجيل الخامس Checkmate أو "كش ملك"، والتي طورت لتكون من أقوى المقاتلات من النواحي التقنية والتكتيكية، ولتحمل أنواعا مختلفة من الأسلحة الموجهة وغير الموجهة، فضلا عن إمكانية صنع نسخ غير مأهولة منها لتعمل كدرونات ضاربة.

ومن الأمور المميزة التي ستشهدها فعاليات المعرض أيضا نموذج لطائرة مدنية فائقة السرعة تخطط روسيا لإنتاجها مستقبلا، إذ يتوقع أن تصل سرعة هذه الطائرة إلى 1900 كلم/سا، وأن تحلق على ارتفاعات تصل إلى 15 ألف متر بسرعة تفوق سرعة الصوت.

Sputnik

وفي مجال الطيران المدني تستعرض روسيا نماذج طائرات MS-21-300/310 المصممة لتكون من بين أبرز الطائرات المدنية الحديثة، والتي تستطيع نقل ما بين 163 و211 راكبا في رحلات يصل مداها إلى 6000 كلم.

Sputnik

وتستعرض شركة ZALA التابعة لـ "روستيخ" الروسية في المعرض أيضا العديد من نماذج دروناتها الحديثة والتي من ضمنها درون قادر على إجراء عمليات مسح ووضع خرائط لمناطق من الأرض معتمدا على كاميرات وتقنيات ليزرية، فضلا عن تصميمه ومحركاته القوية التي تساعده على العمل في مختلف الظروف الجوية.

ZALA

أما شركة "ألماز-أنتيي" الروسية فتستعرض درونا بمواصفات خاصة مصمما للاستخدام من قبل القوات العسكرية، وقادرا على اعتراض الدرونات المعادية.

armflot.ru

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وبدورها كشفت شركة "مروحيات روسيا" في المعرض عن عدة نماذج من المروحيات، منها مروحيات مدنية متعددة الاستخدامات، ومروحيات لصيانة المنصات البحرية.

المصدر: روستيخ