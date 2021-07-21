"ماكس - 2021" يكشف عن 3 مروحيات مدنية وطائرة ركاب خفيفة

كشفت شركة "مروحيات روسيا" في معرض "ماكس – 2021" للطيران والفضاء بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن 3 مروحيات مدنية جديدة.

وهي "مي – 171 آ 3"، "كا – 32 آ11 إم"، "آنسام – إم".

rostec.ru

وتعتبر "مي – 171 آ 3" أول مروحية مدنية روسية ستستخدم لصيانة المنصات البحرية. والمقصود بالأمر بالدرجة الأولى هي منصات استخراج النفط والغاز. وتم تصميم المروحية لتستطيع التحليق فوق البحر.

شركة "مروحيات روسيا

أما "كا – 32 آ11 إم" فهي نسخة مطورة لمروحية "كا – 32" تم تزويدها بمحركات جديدة والذكاء الاصطناعي. وبإمكان الطيار قيادة المروحية بواسطة نظارة الواقع الافتراضي. ويمكن أن تستخدم المروحية في القوات المسلحة ووزارة الطوارئ لإطفاء الحرائق.

Sputnik Ramil Sitdikov

"آنسات – إم" هي نموذج مطور لمروحية "آنسات" المدنية ازدادت فيه حصة قطع الغيار المركبة من 15% إلى 35%. وتم تزويد المروحية بأجهزة ملاحة حديثة مكّنت الطيار من قيادة المروحية ليلا ونهارا دون أن يعتمد على بصره.

أما شركة "روستيخ" فكشفت في معرض "ماكس – 2021" للطيران عن طائرة الركاب "بايكال" التي من شأنها أن تحل في خطوط الطيران المحلية الروسية محل طائرة الركاب الخفيفة "آن – 2"(كوكوروزنيك) القديمة التي انتهى عمر استخدامها منذ زمن بعيد.

وستلعب "بايكال" دور الحافلة الطائرة في خطوط الطيران المحلية حيث يمكن أن ينقل الطياران 9 ركاب.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا