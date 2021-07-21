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"ماكس - 2021" يكشف عن 3 مروحيات مدنية وطائرة ركاب خفيفة

العلوم والتكنولوجيا

bmpd.livejournal.com
طائرة الركاب "بايكال"
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كشفت شركة "مروحيات روسيا" في معرض "ماكس – 2021" للطيران والفضاء بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن 3 مروحيات مدنية جديدة.

  وهي "مي – 171 آ 3"، "كا – 32 آ11 إم"،  "آنسام – إم".

rostec.ru
مروحية "مي 171"

وتعتبر "مي – 171 آ 3" أول مروحية مدنية روسية ستستخدم لصيانة المنصات البحرية. والمقصود بالأمر بالدرجة الأولى هي منصات استخراج النفط والغاز. وتم تصميم المروحية لتستطيع التحليق فوق البحر.

شركة "مروحيات روسيا
مروحية "كا - 32" لإطفاء الحريق

أما "كا – 32 آ11 إم" فهي نسخة مطورة لمروحية "كا – 32" تم تزويدها بمحركات جديدة والذكاء الاصطناعي. وبإمكان الطيار قيادة المروحية بواسطة نظارة الواقع الافتراضي. ويمكن أن تستخدم المروحية في القوات المسلحة ووزارة الطوارئ لإطفاء الحرائق.

Sputnik Ramil Sitdikov
مروحية "آنسات إم"

"آنسات – إم" هي نموذج مطور لمروحية "آنسات" المدنية ازدادت فيه حصة قطع الغيار المركبة من 15% إلى 35%. وتم تزويد المروحية بأجهزة ملاحة حديثة مكّنت الطيار من قيادة المروحية ليلا ونهارا دون أن يعتمد على بصره.

أما شركة "روستيخ" فكشفت في معرض "ماكس – 2021" للطيران عن طائرة الركاب "بايكال" التي من شأنها أن تحل في خطوط  الطيران المحلية الروسية محل طائرة الركاب الخفيفة "آن – 2"(كوكوروزنيك) القديمة التي انتهى عمر استخدامها منذ زمن بعيد.

وستلعب "بايكال" دور الحافلة الطائرة في خطوط الطيران المحلية حيث يمكن أن ينقل الطياران 9 ركاب.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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